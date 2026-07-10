Легенда сборной Мексики стала амбассадором игорного бренда
Гильермо Очоа будет участвовать в рекламных кампаниях и проектах для болельщиков
Компания BC.GAME подписала контракт с легендой мексиканского футбола Гильермо Очоа, который стал новым послом бренда. Партнерство направлено на укрепление позиций лицензированной платформы оператора на регулируемом рынке Мексики.
В рамках сотрудничества Очоа примет участие в рекламных кампаниях, футбольном контенте и акциях для болельщиков, ориентированных на мексиканскую аудиторию.
Генеральный директор BC.GAME Кар Кхенг Гиам заявил, что Мексика остается одним из ключевых рынков компании, а Очоа благодаря своей популярности и авторитету стал идеальным амбассадором бренда.
Сам футболист отметил, что рад сотрудничеству и рассчитывает вместе с компанией предложить болельщикам новые форматы взаимодействия с футболом.
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