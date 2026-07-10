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10 июля 2026, 12:19 |
83
0

Легенда сборной Мексики стала амбассадором игорного бренда

Гильермо Очоа будет участвовать в рекламных кампаниях и проектах для болельщиков

10 июля 2026, 12:19 |
83
0
Легенда сборной Мексики стала амбассадором игорного бренда
Getty Images/Global Images Ukraine.Гильермо Очоа
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Компания BC.GAME подписала контракт с легендой мексиканского футбола Гильермо Очоа, который стал новым послом бренда. Партнерство направлено на укрепление позиций лицензированной платформы оператора на регулируемом рынке Мексики.

В рамках сотрудничества Очоа примет участие в рекламных кампаниях, футбольном контенте и акциях для болельщиков, ориентированных на мексиканскую аудиторию.

Генеральный директор BC.GAME Кар Кхенг Гиам заявил, что Мексика остается одним из ключевых рынков компании, а Очоа благодаря своей популярности и авторитету стал идеальным амбассадором бренда.

Сам футболист отметил, что рад сотрудничеству и рассчитывает вместе с компанией предложить болельщикам новые форматы взаимодействия с футболом.

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Александр Гринник Источник
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