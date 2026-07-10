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  4. Ибрагимович ответил, действительно ли ФИФА помогает Месси и Аргентине
Чемпионат мира
10 июля 2026, 12:29 |
706
0

Ибрагимович ответил, действительно ли ФИФА помогает Месси и Аргентине

Именитый швед остался недоволен обвинениями в адрес одного из лучших игроков планеты

10 июля 2026, 12:29 |
706
0
Ибрагимович ответил, действительно ли ФИФА помогает Месси и Аргентине
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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Бывший форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович ответил главному тренеру сборной Египта Хоссаму Хассану, который намекнул, что Аргентина получила преимущество на ЧМ-2026 благодаря помощи от ФИФА:

«Каждый раз, когда Месси побеждает, появляются теории заговора. Это та же история. Вместо того чтобы принять поражение, люди ищут оправдание.

Если ты ведешь со счетом 2:0 и все равно не можешь выиграть матч, не вини маркетинг, судей или турнир. Сначала посмотри на себя в зеркало. Я не уважаю таких оправданий.

Главный тренер национальной сборной должен брать на себя ответственность и открыто признавать произошедшее, а не придумывать истории, чтобы отвлечь внимание от случившегося на поле.

Аргентина сражалась до последней минуты и заслужила выход в следующий раунд. Если проиграл – прими это, вынь урок и вернись сильнее. В этом и состоит футбол», – сказал швед в эфире программы Motivaciones Futbol.

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ЧМ-2026 по футболу сборная Аргентины по футболу сборная Египта по футболу Лионель Месси Златан Ибрагимович ФИФА
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
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