Ибрагимович ответил, действительно ли ФИФА помогает Месси и Аргентине

Бывший форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович ответил главному тренеру сборной Египта Хоссаму Хассану, который намекнул, что Аргентина получила преимущество на ЧМ-2026 благодаря помощи от ФИФА:

«Каждый раз, когда Месси побеждает, появляются теории заговора. Это та же история. Вместо того чтобы принять поражение, люди ищут оправдание.

Если ты ведешь со счетом 2:0 и все равно не можешь выиграть матч, не вини маркетинг, судей или турнир. Сначала посмотри на себя в зеркало. Я не уважаю таких оправданий.

Главный тренер национальной сборной должен брать на себя ответственность и открыто признавать произошедшее, а не придумывать истории, чтобы отвлечь внимание от случившегося на поле.

Аргентина сражалась до последней минуты и заслужила выход в следующий раунд. Если проиграл – прими это, вынь урок и вернись сильнее. В этом и состоит футбол», – сказал швед в эфире программы Motivaciones Futbol.