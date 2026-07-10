Прогноз на матч ЧМ-2026: Испания – Бельгия, 1/4 финала

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10 июля, свой четвертьфинальный матч на чемпионате мира проведут Испания – Бельгия. Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

Испания

«Красная фурия» уже провела пять матчей на этом турнире, но до сих пор ни разу не пропустила. После первой встречи испанцев сильно критиковали, ведь они не смогли обыграть Кабо-Верде, хоть и создали немало моментов.

Дальше было легче, без особых проблем одолели Саудовскую Аравию – 4:0, а потом Уругвай – 1:0, что позволило выиграть свою группу. В 1/16 финала подопечные Де ла Фуэнте разобрались с Австрией – 3:0.

В 1/8 финала была сложная битва против сильной и амбициозной Португалии, когда казалось, что овертайма не избежать, Мерино сумел забить на 90+1 минуте, после отличной передачи Феррана Торреса – 1:0. «Красная фурия», в случае успеха, выходит на победителя пары Франция – Марокко.

Бельгия

На этом турнире «красные дьяволы» показывают далеко не идеальный футбол, но при этом смогли добраться до четвертьфинала, так что турнир точно не провальный. В группе бельгийцы сначала не смогли одолеть Египет – 1:1, а потом и Иран – 0:0, только в последнем туре оторвались против Новой Зеландии – 5:1, что позволило финишировать первыми в квартете.

Большой камбэк команда сотворила против Сенегала, уступая 0:2, сравняли счет, сумев перевести матч в овертайм, а там уже на последних минутах вырвали победу – 3:2. Скандальным стал матч против сборной США, причем до его начала, так как ФИФА позволила выйти на поле Балогуну, «отложив» дисквалификацию, он был удален в предыдущем матче. Конечно, такое решение негативно восприняла вся футбольная общественность, американцам это не помогло, бельгийцы одержали разгромную победу со счетом 4:1.

Личные встречи

У соперников немалая история очных противостояний, они пересекались 22 раза, в 12 случаях побеждали испанцы, четыре раза выиграли бельгийцы, в шести матчах была зафиксирована ничья.

Прогноз

Эксперты GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.65 для Испании и 5.25 для Бельгии. Кто получится сильнее – выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!

В этом европейском противостоянии испанцы обосновано котируются фаворитами, «красная фурия» выглядит более организовано, да и по качеству исполнителей можно отдать предпочтение пиренейцам. Думаю, Бельгия сыграет вторым номером, так как забрать мяч у соперника будет сложно. Поставлю здесь на чистую победу испанцев и жду увлекательного матча.