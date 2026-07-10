Киевское Динамо продолжает подготовку к новому сезону и проводит очередной контрольный поединок.

10 июля в 13:30 в польском Люблине Динамо встретится с польским клубом Радомяк.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

По итогам прошлого сезона Динамо финишировало на 4-м месте в Украинской Премьер-лиге и стало обладателем Кубка Украины.

Днем ранее, 9 июля, команда Александра Шовковского стартовала в квалификации Q1 Лиги Европы, сыграв вничью (0:0) с румынским клубом Университатя Клуж. Ответный матч состоится 16 июля.

В спарринге против Радомяка игровую практику получат футболисты, которые не вышли в стартовом составе на матч Лиги Европы или появились на поле после замен.

Читайте также: Динамо сыграет спарринг с польским клубом на следующий день после игры ЛЕ

Где смотреть онлайн товарищеский матч Динамо Киев – Радомяк

Видеотрансляция матча проводится киевским Динамо на YouTube