Где смотреть онлайн товарищеский матч Динамо Киев – Радомяк
10 июля в 13:30 состоится товарищеский матч в польском Люблине
Киевское Динамо продолжает подготовку к новому сезону и проводит очередной контрольный поединок.
10 июля в 13:30 в польском Люблине Динамо встретится с польским клубом Радомяк.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
По итогам прошлого сезона Динамо финишировало на 4-м месте в Украинской Премьер-лиге и стало обладателем Кубка Украины.
Днем ранее, 9 июля, команда Александра Шовковского стартовала в квалификации Q1 Лиги Европы, сыграв вничью (0:0) с румынским клубом Университатя Клуж. Ответный матч состоится 16 июля.
В спарринге против Радомяка игровую практику получат футболисты, которые не вышли в стартовом составе на матч Лиги Европы или появились на поле после замен.
Где смотреть онлайн товарищеский матч Динамо Киев – Радомяк
Видеотрансляция матча проводится киевским Динамо на YouTube
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Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
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