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Украина. Премьер лига
10 июля 2026, 12:41 |
354
0

Где смотреть онлайн товарищеский матч Динамо Киев – Радомяк

10 июля в 13:30 состоится товарищеский матч в польском Люблине

10 июля 2026, 12:41 |
354
0
Где смотреть онлайн товарищеский матч Динамо Киев – Радомяк
ФК Динамо
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Киевское Динамо продолжает подготовку к новому сезону и проводит очередной контрольный поединок.

10 июля в 13:30 в польском Люблине Динамо встретится с польским клубом Радомяк.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

По итогам прошлого сезона Динамо финишировало на 4-м месте в Украинской Премьер-лиге и стало обладателем Кубка Украины.

Днем ранее, 9 июля, команда Александра Шовковского стартовала в квалификации Q1 Лиги Европы, сыграв вничью (0:0) с румынским клубом Университатя Клуж. Ответный матч состоится 16 июля.

В спарринге против Радомяка игровую практику получат футболисты, которые не вышли в стартовом составе на матч Лиги Европы или появились на поле после замен.

Где смотреть онлайн товарищеский матч Динамо Киев – Радомяк

Видеотрансляция матча проводится киевским Динамо на YouTube

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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