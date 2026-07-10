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  4. Франция обыграла Марокко. Какие рекорды на ЧМ повторили или превзошли?
Чемпионат мира
10 июля 2026, 11:36 |
268
0

Франция обыграла Марокко. Какие рекорды на ЧМ повторили или превзошли?

Вспомним разные текущие серии Франции на мировых первенствах

10 июля 2026, 11:36 |
268
0
Франция обыграла Марокко. Какие рекорды на ЧМ повторили или превзошли?
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Франции в четвертьфинале ЧМ-2026 победила сборную Марокко со счетом 2:0, и тем самым повторила или превзошла ряд собственных достижений на мундиалях.

Впервые в своей истории сборная Франции не пропустила ни одного гола в трех матчах подряд на чемпионатах мира

  • Марокко – 2:0
  • Парагвай – 1:0
  • Швеция – 3:0

Французы одержали на ЧМ-2026 6 побед подряд в игровое время, что стало повторением их рекорда, установленного в 2018-2022 годах.

Победная серия сборной Франции на ЧМ-2026 в игровое время (6)

  • Марокко – 2:0
  • Парагвай – 1:0
  • Швеция – 3:0
  • Норвегия – 4:1
  • Ирак – 3:0
  • Сенегал – 3:1

Победная серия сборной Франции на ЧМ-2018 и ЧМ-2022 в игровое время (6)

  • 2022: Дания – 2:1
  • 2022: Австралия – 4:1
  • 2018: Хорватия – 4:2
  • 2018: Бельгия – 1:0
  • 2018: Уругвай – 2:0
  • 2018: Аргентина – 4:3

Французы забивают на чемпионатах мира уже в 10 матчах подряд. Рекордом сборной является серия из 15 матчей, установленная в период с 1978 по 1986 годы.

Текущая забивная серия сборной Франции на чемпионатах мира (10)

  • 2026: Марокко – 2:0
  • 2026: Парагвай – 1:0
  • 2026: Швеция – 3:0
  • 2026: Норвегия – 4:1
  • 2026: Ирак – 3:0
  • 2026: Сенегал – 3:1
  • 2022: Аргентина – 3:3
  • 2022: Марокко – 2:0
  • 2022: Англия – 2:1
  • 2022: Польша – 3:1

В шестой раз на мировых первенствах Франция победила африканскую сборную. В общей сложности французы сыграли 9 поединков с представителями Африки, в которых одержали 6 побед и потерпели 3 поражения.

Победы сборной Франции над африканскими сборными на чемпионатах мира (6)

  • 2026: Марокко – 2:0
  • 2026: Сенегал – 3:1
  • 2022: Марокко – 2:0
  • 2014: Нигерия – 2:0
  • 2006: Того – 2:0
  • 1998: ЮАР – 3:0
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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