Франция обыграла Марокко. Какие рекорды на ЧМ повторили или превзошли?
Вспомним разные текущие серии Франции на мировых первенствах
Сборная Франции в четвертьфинале ЧМ-2026 победила сборную Марокко со счетом 2:0, и тем самым повторила или превзошла ряд собственных достижений на мундиалях.
Впервые в своей истории сборная Франции не пропустила ни одного гола в трех матчах подряд на чемпионатах мира
- Марокко – 2:0
- Парагвай – 1:0
- Швеция – 3:0
Французы одержали на ЧМ-2026 6 побед подряд в игровое время, что стало повторением их рекорда, установленного в 2018-2022 годах.
Победная серия сборной Франции на ЧМ-2026 в игровое время (6)
- Марокко – 2:0
- Парагвай – 1:0
- Швеция – 3:0
- Норвегия – 4:1
- Ирак – 3:0
- Сенегал – 3:1
Победная серия сборной Франции на ЧМ-2018 и ЧМ-2022 в игровое время (6)
- 2022: Дания – 2:1
- 2022: Австралия – 4:1
- 2018: Хорватия – 4:2
- 2018: Бельгия – 1:0
- 2018: Уругвай – 2:0
- 2018: Аргентина – 4:3
Французы забивают на чемпионатах мира уже в 10 матчах подряд. Рекордом сборной является серия из 15 матчей, установленная в период с 1978 по 1986 годы.
Текущая забивная серия сборной Франции на чемпионатах мира (10)
- 2026: Марокко – 2:0
- 2026: Парагвай – 1:0
- 2026: Швеция – 3:0
- 2026: Норвегия – 4:1
- 2026: Ирак – 3:0
- 2026: Сенегал – 3:1
- 2022: Аргентина – 3:3
- 2022: Марокко – 2:0
- 2022: Англия – 2:1
- 2022: Польша – 3:1
В шестой раз на мировых первенствах Франция победила африканскую сборную. В общей сложности французы сыграли 9 поединков с представителями Африки, в которых одержали 6 побед и потерпели 3 поражения.
Победы сборной Франции над африканскими сборными на чемпионатах мира (6)
- 2026: Марокко – 2:0
- 2026: Сенегал – 3:1
- 2022: Марокко – 2:0
- 2014: Нигерия – 2:0
- 2006: Того – 2:0
- 1998: ЮАР – 3:0
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