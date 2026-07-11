У Йожефа Сабо возникли серьезные вопросы к киевскому Динамо

Бывший тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо остался разочарован результатом матча первого раунда квалификации Лиги Европы с «Университатей» (0:0).

«Чем они занимались на сборах – для меня большой вопрос. Я не увидел ни идеи, ни даже проблесков командной игры. Пытались играть только за счет индивидуальных действий – будто впервые увидели друг друга, и каждый делал то, что умел, не обращая внимания на партнеров. Это тихий ужас», – сказал Йожеф Сабо.

Ответный матч с «Университатей» состоится 16 июля в Клуже. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в следующий раунд квалификации Лиги Европы, где сыграет с греческим ПАОКом.

Ранее бывший игрок и тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо рассказал о своей жизни во время войны и объяснил, почему не планирует покидать столицу.