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Украина. Премьер лига
11 июля 2026, 01:32 |
323
0

У Йожефа Сабо возникли серьезные вопросы к киевскому Динамо

Тренер – о матче в Польше

11 июля 2026, 01:32 |
323
0
У Йожефа Сабо возникли серьезные вопросы к киевскому Динамо
УАФ. Йожеф Сабо
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Бывший тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо остался разочарован результатом матча первого раунда квалификации Лиги Европы с «Университатей» (0:0).

«Чем они занимались на сборах – для меня большой вопрос. Я не увидел ни идеи, ни даже проблесков командной игры. Пытались играть только за счет индивидуальных действий – будто впервые увидели друг друга, и каждый делал то, что умел, не обращая внимания на партнеров. Это тихий ужас», – сказал Йожеф Сабо.

Ответный матч с «Университатей» состоится 16 июля в Клуже. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в следующий раунд квалификации Лиги Европы, где сыграет с греческим ПАОКом.

Ранее бывший игрок и тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо рассказал о своей жизни во время войны и объяснил, почему не планирует покидать столицу.

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Динамо Киев Лига Европы Йожеф Сабо Университатя Клуж Динамо - Университатя Клуж
Дмитрий Олийченко Источник: Footboom
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