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  4. Юрий Вирт объяснил, почему Динамо не сумело победить в матче Лиги Европы
Лига Европы
10 июля 2026, 11:11 |
411
0

Юрий Вирт объяснил, почему Динамо не сумело победить в матче Лиги Европы

Киевский клуб сыграл вничью с «Университатей» Клуж в первом квалификационном раунде

10 июля 2026, 11:11 |
411
0
Юрий Вирт объяснил, почему Динамо не сумело победить в матче Лиги Европы
Лига Европы. Динамо – Университатя
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Известный украинский тренер Юрий Вирт прокомментировал результат матча Лиги Европы, в котором киевское «Динамо» сыграло вничью с румынской «Университатей» Клуж (0:0).

«Заметно, что это первая официальная игра после сборов, и оптимальных кондиций в «Динамо» еще нет. До игры многие говорили, что киевляне победят, и действительно, что касается ударов по воротам, то их было немало – 24, но качество...

Всего лишь пять раз «Динамо» попало в створ, этого мало. Да, украинская команда владела преимуществом, много держала мяч, давила, однако реализация подвела.

Очень часто динамовцы действовали достаточно прямолинейно, нередко вместо того, чтобы вывести на удар партнера по команде, били сами, и эти удары были неудачными, не подготовленными.

В Румынии будет значительно труднее, ведь соперник будет иметь поразительную поддержку своих фанатов – придет на стадион 15-20 тысяч... Однако «Динамо» сильнее этого соперника. Нужно подробно разобрать игру румын и дожать их.

Надо обязательно добавить в агрессии и забить, желательно – как можно быстрее. Если киевляне забьют первыми, психологически станет легче и тогда раскроются по полной и Пономаренко, и Ярмоленко с Буяльским еще что-то создадут», – сказал Вирт.

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Лига Европы Динамо Киев Университатя Клуж Динамо - Университатя Клуж Юрий Вирт
Николай Тытюк Источник: Footboom
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