Мбаппе стал 7-м футболистом с 11+ результативными действиями на одном ЧМ

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе после четвертьфинала ЧМ-2026 против сборной Марокко, в котором он отличился голом и ассистом, имеет в своем активе 11 результативных действий на турнире.

Француз забил 8 голов и отдал 3 ассиста.

Результативные действия Килиана Мбаппе на ЧМ-2026 (11)

Марокко – гол и ассист

Парагвай – гол

Швеция – дубль

Норвегия – два ассиста

Ирак – дубль

Сенегал – дубль

Мбаппе стал седьмым игроком в истории чемпионатов мира с 11+ результативными действиями на одном турнире.

Игроки, отличившиеся 11+ результативными действиями в одном розыгрыше чемпионата мира

15 (13+2) – Жюст Фонтен (Франция), 1958

13 (11+2) – Шандор Кочиш (Венгрия), 1954

13 (10+3) – Герд Мюллер (ФРГ), 1970

12 (8+4) – Адемир (Бразилия), 1950

11 (8+3) – Килиан Мбаппе (Франция), 2026

11 (3+8) – Раймон Копа (Франция), 1958

11 (3+8) – Фриц Вальтер (ФРГ), 1954