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  4. Мбаппе стал 7-м футболистом с 11+ результативными действиями на одном ЧМ
Чемпионат мира
10 июля 2026, 11:02 |
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Мбаппе стал 7-м футболистом с 11+ результативными действиями на одном ЧМ

Вспомним всех игроков, кому покорялось данное достижение на мировых первенствах

10 июля 2026, 11:02 |
199
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Мбаппе стал 7-м футболистом с 11+ результативными действиями на одном ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе после четвертьфинала ЧМ-2026 против сборной Марокко, в котором он отличился голом и ассистом, имеет в своем активе 11 результативных действий на турнире.

Француз забил 8 голов и отдал 3 ассиста.

Результативные действия Килиана Мбаппе на ЧМ-2026 (11)

  • Марокко – гол и ассист
  • Парагвай – гол
  • Швеция – дубль
  • Норвегия – два ассиста
  • Ирак – дубль
  • Сенегал – дубль

Мбаппе стал седьмым игроком в истории чемпионатов мира с 11+ результативными действиями на одном турнире.

Игроки, отличившиеся 11+ результативными действиями в одном розыгрыше чемпионата мира

  • 15 (13+2) – Жюст Фонтен (Франция), 1958
  • 13 (11+2) – Шандор Кочиш (Венгрия), 1954
  • 13 (10+3) – Герд Мюллер (ФРГ), 1970
  • 12 (8+4) – Адемир (Бразилия), 1950
  • 11 (8+3) – Килиан Мбаппе (Франция), 2026
  • 11 (3+8) – Раймон Копа (Франция), 1958
  • 11 (3+8) – Фриц Вальтер (ФРГ), 1954
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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