Мбаппе стал 7-м футболистом с 11+ результативными действиями на одном ЧМ
Вспомним всех игроков, кому покорялось данное достижение на мировых первенствах
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе после четвертьфинала ЧМ-2026 против сборной Марокко, в котором он отличился голом и ассистом, имеет в своем активе 11 результативных действий на турнире.
Француз забил 8 голов и отдал 3 ассиста.
Результативные действия Килиана Мбаппе на ЧМ-2026 (11)
- Марокко – гол и ассист
- Парагвай – гол
- Швеция – дубль
- Норвегия – два ассиста
- Ирак – дубль
- Сенегал – дубль
Мбаппе стал седьмым игроком в истории чемпионатов мира с 11+ результативными действиями на одном турнире.
Игроки, отличившиеся 11+ результативными действиями в одном розыгрыше чемпионата мира
- 15 (13+2) – Жюст Фонтен (Франция), 1958
- 13 (11+2) – Шандор Кочиш (Венгрия), 1954
- 13 (10+3) – Герд Мюллер (ФРГ), 1970
- 12 (8+4) – Адемир (Бразилия), 1950
- 11 (8+3) – Килиан Мбаппе (Франция), 2026
- 11 (3+8) – Раймон Копа (Франция), 1958
- 11 (3+8) – Фриц Вальтер (ФРГ), 1954
🌟 HISTORY MADE!— FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) July 9, 2026
🇫🇷 Mbappé closes out the 2026 World Cup with 11 goal involvements (8 goals + 3 assists)!
⭐️ This puts him right alongside the all-time great single-tournament performances:
🇧🇷 Ademir 1950 — 12 (8G + 4A)
🇭🇺 Kocsis 1954 — 13 (11G + 2A)
🇩🇪 Fritz Walter 1954 — 11… pic.twitter.com/zZvcqtHO0M
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