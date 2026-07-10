Франция вошла в эксклюзивный клуб сборных на мундиалях

Сборная Франции трижды подряд вышла в полуфинал чемпионатов мира.

Это стало возможным после победы над сборной Марокко в четвертьфинале ЧМ-2026.

До этого французы доходили до 1/2 финала мировых первенств в 2018 и 2022 годах.

В истории чемпионатов мира только двум сборным, кроме Франции, удавалось подобное достижение: Германии/ФРГ (трижды, одна серия состояла из четырех подряд чемпионатов) и Бразилии (дважды).

Сборные, трижды подряд выходившие в полуфинал чемпионатов мира

🇫🇷 FRANCE REACH THE WORLD CUP SEMIS FOR THE THIRD STRAIGHT TOURNAMENT!



🏟️ Only two other nations have ever done it in history:

🥇 🇩🇪 Germany — 1966-74, 1982-90 & 2002-14 (FOUR in a row at one point!)

🥈 🇧🇷 Brazil — 1970-78 & 1994-2002

🆕 🇫🇷 France—2018,2022 & 2026



💫 Now Les… pic.twitter.com/JcYRST3BRU