Франция вошла в эксклюзивный клуб сборных на мундиалях
Французы составили компанию сборным Германии и Бразилии
Сборная Франции трижды подряд вышла в полуфинал чемпионатов мира.
Это стало возможным после победы над сборной Марокко в четвертьфинале ЧМ-2026.
До этого французы доходили до 1/2 финала мировых первенств в 2018 и 2022 годах.
В истории чемпионатов мира только двум сборным, кроме Франции, удавалось подобное достижение: Германии/ФРГ (трижды, одна серия состояла из четырех подряд чемпионатов) и Бразилии (дважды).
Сборные, трижды подряд выходившие в полуфинал чемпионатов мира
- Германия/ФРГ – 1966–1974, 1982–1990, 2002–2014
- Бразилия – 1970–1978, 1994–2002
- Франция – 2018–2026
🇫🇷 FRANCE REACH THE WORLD CUP SEMIS FOR THE THIRD STRAIGHT TOURNAMENT!— FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) July 9, 2026
🏟️ Only two other nations have ever done it in history:
🥇 🇩🇪 Germany — 1966-74, 1982-90 & 2002-14 (FOUR in a row at one point!)
🥈 🇧🇷 Brazil — 1970-78 & 1994-2002
🆕 🇫🇷 France—2018,2022 & 2026
💫 Now Les… pic.twitter.com/JcYRST3BRU
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