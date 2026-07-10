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Чемпионат мира
10 июля 2026, 10:47 | Обновлено 10 июля 2026, 11:30
271
0

Франция вошла в эксклюзивный клуб сборных на мундиалях

Французы составили компанию сборным Германии и Бразилии

10 июля 2026, 10:47 | Обновлено 10 июля 2026, 11:30
271
0
Франция вошла в эксклюзивный клуб сборных на мундиалях
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Франции трижды подряд вышла в полуфинал чемпионатов мира.

Это стало возможным после победы над сборной Марокко в четвертьфинале ЧМ-2026.

До этого французы доходили до 1/2 финала мировых первенств в 2018 и 2022 годах.

В истории чемпионатов мира только двум сборным, кроме Франции, удавалось подобное достижение: Германии/ФРГ (трижды, одна серия состояла из четырех подряд чемпионатов) и Бразилии (дважды).

Сборные, трижды подряд выходившие в полуфинал чемпионатов мира

  • Германия/ФРГ – 1966–1974, 1982–1990, 2002–2014
  • Бразилия – 1970–1978, 1994–2002
  • Франция – 2018–2026
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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