Дешам стал вторым тренером, трижды выводившим свою сборную в полуфинал ЧМ
Француз стал первым, кто совершил это трижды подряд
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам стал лишь вторым тренером в истории чемпионатов мира, которому удалось трижды вывести свою команду в полуфинал соревнований.
Француз достиг этого в 2018, 2022 и 2026 годах.
Также трижды выводил свои сборные в полуфинал мировых первенств Луис Фелипе Сколари. Дважды он сделал это с Бразилией (2002, 2014) и один раз с Португалией (2006).
Однако Дешам стал первым, кто добился этого на трех мундиалях подряд.
Тренеры с наибольшим количеством выходов в полуфинал чемпионатов мира
- 3 – Дидье Дешам (2018, 2022, 2026)
- 3 – Луис Фелипе Сколари (2002, 2006, 2014)
Only two managers have reached three World Cup semi-finals:— Squawka Dugout (@SquawkaDugout) July 9, 2026
Luiz Felipe Scolari
◉ 2002
◉ 2006
◉ 2014
Didier Deschamps
◉ 2018
◉ 2022
◉ 2026
World Cup royalty. 👑 pic.twitter.com/HnfvjgwaSm
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