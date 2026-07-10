Дешам стал вторым тренером, трижды выводившим свою сборную в полуфинал ЧМ

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам стал лишь вторым тренером в истории чемпионатов мира, которому удалось трижды вывести свою команду в полуфинал соревнований.

Француз достиг этого в 2018, 2022 и 2026 годах.

Также трижды выводил свои сборные в полуфинал мировых первенств Луис Фелипе Сколари. Дважды он сделал это с Бразилией (2002, 2014) и один раз с Португалией (2006).

Однако Дешам стал первым, кто добился этого на трех мундиалях подряд.

Тренеры с наибольшим количеством выходов в полуфинал чемпионатов мира

3 – Дидье Дешам (2018, 2022, 2026)

3 – Луис Фелипе Сколари (2002, 2006, 2014)