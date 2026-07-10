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  4. Дешам стал вторым тренером, трижды выводившим свою сборную в полуфинал ЧМ
Чемпионат мира
10 июля 2026, 10:28 |
355
0

Дешам стал вторым тренером, трижды выводившим свою сборную в полуфинал ЧМ

Француз стал первым, кто совершил это трижды подряд

10 июля 2026, 10:28 |
355
0
Дешам стал вторым тренером, трижды выводившим свою сборную в полуфинал ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дешам
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам стал лишь вторым тренером в истории чемпионатов мира, которому удалось трижды вывести свою команду в полуфинал соревнований.

Француз достиг этого в 2018, 2022 и 2026 годах.

Также трижды выводил свои сборные в полуфинал мировых первенств Луис Фелипе Сколари. Дважды он сделал это с Бразилией (2002, 2014) и один раз с Португалией (2006).

Однако Дешам стал первым, кто добился этого на трех мундиалях подряд.

Тренеры с наибольшим количеством выходов в полуфинал чемпионатов мира

  • 3 – Дидье Дешам (2018, 2022, 2026)
  • 3 – Луис Фелипе Сколари (2002, 2006, 2014)
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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