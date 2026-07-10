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Чемпионат мира
10 июля 2026, 11:33 |
748
0

Мирон Маркевич назвал счет, с которым завершится матч Испании и Бельгии

Четвертьфинальный поединок чемпионата мира состоится 10 июля в 22:00 по киевскому времени

10 июля 2026, 11:33 |
748
0
Мирон Маркевич назвал счет, с которым завершится матч Испании и Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин де Брюйне и Ламин Ямаль
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Именитый украинский тренер Мирон Маркевич поделился ожиданиями от матча четвертьфинала чемпионата мира, в котором сыграют сборные Испании и Бельгии:

«Что касается предстоящей игры, то я практически уверен, что Испания будет доминировать и, думаю, докажет свое превосходство над оппонентом.

Да, бельгийцы много забивают, но испанцы не пропускают, у них все в этом плане налажено. Это не просто так. Видно, что они хотят выиграть чемпионат мира.

Если подопечные Луиса де ла Фуэнте пройдут Бельгию, то в полуфинале нас ждет противостояние достойное финала. Франция также мечтает о победе на Мундиале.

В четвертьфинале ставлю на победу Испании – 2:0», – подытожил Маркевич.

На стадии 1/8 финала испанская сборная одолела Португалию со счетом 1:0, а команда Бельгии оказалась сильнее США, разгромив соперника 4:1.

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ЧМ-2026 по футболу сборная Испании по футболу сборная Бельгии по футболу Мирон Маркевич
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
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