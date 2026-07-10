Мирон Маркевич назвал счет, с которым завершится матч Испании и Бельгии

Именитый украинский тренер Мирон Маркевич поделился ожиданиями от матча четвертьфинала чемпионата мира, в котором сыграют сборные Испании и Бельгии:

«Что касается предстоящей игры, то я практически уверен, что Испания будет доминировать и, думаю, докажет свое превосходство над оппонентом.

Да, бельгийцы много забивают, но испанцы не пропускают, у них все в этом плане налажено. Это не просто так. Видно, что они хотят выиграть чемпионат мира.

Если подопечные Луиса де ла Фуэнте пройдут Бельгию, то в полуфинале нас ждет противостояние достойное финала. Франция также мечтает о победе на Мундиале.

В четвертьфинале ставлю на победу Испании – 2:0», – подытожил Маркевич.

На стадии 1/8 финала испанская сборная одолела Португалию со счетом 1:0, а команда Бельгии оказалась сильнее США, разгромив соперника 4:1.