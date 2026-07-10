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  4. «Забудьте о нём». Ринат Ахметов отказался от игрока сборной Украины
Украина. Премьер лига
10 июля 2026, 23:22 |
950
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«Забудьте о нём». Ринат Ахметов отказался от игрока сборной Украины

Таловерова в «Шахтере» не будет

10 июля 2026, 23:22 |
950
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«Забудьте о нём». Ринат Ахметов отказался от игрока сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров
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Журналист Игорь Бурбас поделился новыми подробностями неудачных переговоров между «Шахтером» и защитником «Сток Сити» Максимом Таловеровым.

По его словам, президент донецкого клуба Ринат Ахметов сначала одобрил работу над возможным трансфером украинского центрального защитника. Однако после того, как ему доложили о финансовых требованиях футболиста, позиция руководства кардинально изменилась.

«Его кандидатуру одобрил сам Ахметов. То есть он дал добро на начало переговоров. Но когда ему сообщили, что игрок хочет зарплату в 1,5 миллиона евро в год, он сказал: «Забудьте о нём». Кроме того, «Шахтер» ещё должен был бы заплатить за трансфер около 3–4 миллионов евро», – рассказал Бурбас.

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Сток Сити Шахтер Донецк Максим Таловеров трансферы АПЛ трансферы УПЛ Ринат Ахметов
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
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