«Забудьте о нём». Ринат Ахметов отказался от игрока сборной Украины

Журналист Игорь Бурбас поделился новыми подробностями неудачных переговоров между «Шахтером» и защитником «Сток Сити» Максимом Таловеровым.

По его словам, президент донецкого клуба Ринат Ахметов сначала одобрил работу над возможным трансфером украинского центрального защитника. Однако после того, как ему доложили о финансовых требованиях футболиста, позиция руководства кардинально изменилась.

«Его кандидатуру одобрил сам Ахметов. То есть он дал добро на начало переговоров. Но когда ему сообщили, что игрок хочет зарплату в 1,5 миллиона евро в год, он сказал: «Забудьте о нём». Кроме того, «Шахтер» ещё должен был бы заплатить за трансфер около 3–4 миллионов евро», – рассказал Бурбас.