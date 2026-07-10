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Лига Европы
10 июля 2026, 07:14 |
527
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РЕДУШКО: «Мы хотели выиграть. В Румынии будем играть только на победу»

Богдан заявил, что «бело-синие» были лучше соперника

10 июля 2026, 07:14 |
527
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РЕДУШКО: «Мы хотели выиграть. В Румынии будем играть только на победу»
ФК Динамо Киев. Богдан Редушко
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Полузащитник киевского «Динамо» Богдан Редушко после первого матча 1-го квалификационного раунда против ФК «Университатя» Клуж (0:0).

– Почему не удалось дожать соперника?

– Трудно сказать. Мы давили на «Университату» на протяжении всей игры, но не хватило самого главного – удачного завершения атаки.

– «Динамо» не позволило «Университате» часто бить по воротам. Можно считать, что план на игру в обороне выполнен?

– Да, ведь не пропустили. Соперник почти ничего не создал, играл вторым номером, но выдержал давление. Нам нужно лучше работать в завершающей фазе.

– Перед выездным матчем счёт в противостоянии – 0:0. Это даёт преимущество или усиливает давление?

– Конечно, такой результат создаёт давление. Мы хотели сегодня выиграть. В Румынии, конечно же, будем играть только на победу.

– В конце встречи мяч попал во внешнюю сторону сетки ворот после вашего удара. О чём думали в тот момент?

– Получил передачу от Шапаренко и сразу пробил. Не удалось попасть, но – ничего страшного.

– Во втором тайме произошла нетипичная ситуация – на стадионе отключилось освещение...

– Это сыграло нам не на руку, ведь как раз удалось повысить темп. Ритм сбился, и это помогло «Университате», – сказал Богадан.

Ответный матч между ФК «Университатя» Клуж и киевским «Динамо» запланирован на четверг, 16 июля. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по киевскому времени.

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Богдан Редушко Университатя Клуж Динамо - Университатя Клуж Лига Европы Динамо Киев
Олег Вахоцкий Источник: ФК Динамо Киев
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Може, Редушка слід призначити головним коучем Динамо? Суркіс, подумай! Якщо не сьогодні - то десь на новий рік...
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