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10 июля 2026, 01:34 | Обновлено 10 июля 2026, 01:37
483
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ФОТО. Жена форварда Англии впечатлила фанатов снимками в желтом бикини

Элли Уоткинс поддерживает мужа на ЧМ-2026

10 июля 2026, 01:34 | Обновлено 10 июля 2026, 01:37
483
2 Comments
ФОТО. Жена форварда Англии впечатлила фанатов снимками в желтом бикини
Instagram. Элли Уоткинс
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Жена нападающего сборной Англии Олли УоткинсаЭлли Уоткинс – привлекла внимание подписчиков новой публикацией в Instagram.

Элли, которая сотрудничает с брендом Lancaster Beauty, показала свой уход за кожей во время пребывания в США, где проходит чемпионат мира-2026. На фото она позировала в желтом бикини и демонстрировала косметические средства.

Публикация быстро собрала комплименты от фанатов. «Я одержима тобой», – написала одна из подписчиц. Другая добавила: «Твоя кожа сияет». Еще один комментарий был таким: «Ты прекрасна! Одна из моих любимых WAGs».

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На страницу Элли в Instagram подписаны более 90 тысяч пользователей. Она часто публикует фото из путешествий, семейные кадры и контент о бьюти-продуктах.

Олли и Элли поженились в мае 2025 года. У пары двое детей – дочь Амара Мэй и сын Марли.

Сам Уоткинс пока почти не получает игровой практики на ЧМ-2026. На турнире он лишь один раз вышел на замену – в матче против Панамы.

Сборная Англии готовится к четвертьфиналу ЧМ-2026 против Норвегии. Матч пройдет в субботу в Майами.

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Максим Лапченко Источник: The Sun
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Комментарии 2
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вона ж йому в мами більш підходить. Таке враження
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Уоткінс класний гравець, але йому не пощастило що в команді є Кейн.
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