ФОТО. Жена форварда Англии впечатлила фанатов снимками в желтом бикини

Жена нападающего сборной Англии Олли Уоткинса – Элли Уоткинс – привлекла внимание подписчиков новой публикацией в Instagram.

Элли, которая сотрудничает с брендом Lancaster Beauty, показала свой уход за кожей во время пребывания в США, где проходит чемпионат мира-2026. На фото она позировала в желтом бикини и демонстрировала косметические средства.

Публикация быстро собрала комплименты от фанатов. «Я одержима тобой», – написала одна из подписчиц. Другая добавила: «Твоя кожа сияет». Еще один комментарий был таким: «Ты прекрасна! Одна из моих любимых WAGs».

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На страницу Элли в Instagram подписаны более 90 тысяч пользователей. Она часто публикует фото из путешествий, семейные кадры и контент о бьюти-продуктах.

Олли и Элли поженились в мае 2025 года. У пары двое детей – дочь Амара Мэй и сын Марли.

Сам Уоткинс пока почти не получает игровой практики на ЧМ-2026. На турнире он лишь один раз вышел на замену – в матче против Панамы.

Сборная Англии готовится к четвертьфиналу ЧМ-2026 против Норвегии. Матч пройдет в субботу в Майами.