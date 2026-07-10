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10 июля 2026, 01:15 | Обновлено 10 июля 2026, 01:16
550
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ФОТО. Красавица-ведущая ЛЧ впечатлила фанатов горячими снимками

На страницу Евы Мурати в Instagram подписаны 1,4 миллиона человек

10 июля 2026, 01:15 | Обновлено 10 июля 2026, 01:16
550
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ФОТО. Красавица-ведущая ЛЧ впечатлила фанатов горячими снимками
Instagram. Ева Мурати
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Известная албанская телеведущая Ева Мурати, которая ведет трансляции Лиги чемпионов в своей стране, снова привлекла внимание подписчиков в социальных сетях.

Мурати опубликовала серию фото с моря, где позировала в бикини. Кадры быстро вызвали активную реакцию фанатов, которые засыпали ведущую комплиментами.

«Красивая, как всегда», – написал один из подписчиков. Другой добавил: «Роскошная, невероятная, абсолютно потрясающая». Еще один фанат назвал Мурати «самой красивой русалкой», а другой отметил: «Столько красоты в одном фото».

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На страницу Евы в Instagram подписаны 1,4 миллиона пользователей.

Мурати начала карьеру телеведущей в 18 лет на итало-албанском телеканале Agon Channel. В 2017 году она стала ведущей трансляций Лиги чемпионов на Vizion Plus и Tring TV в Албании.

С тех пор Ева стала одной из самых узнаваемых спортивных телеведущих в своей стране. Также она свободно владеет итальянским и английским языками, благодаря чему остается заметной фигурой не только в Албании, но и за ее пределами.

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фото Ева Мурати девушки Лига чемпионов lifestyle
Максим Лапченко Источник: The Sun
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дякую, подрочив
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