ФОТО. Англия столкнулась с проблемой безопасности перед 1/4 финала ЧМ-2026
В медиацентр команды в Канзас-Сити зашел мужчина с гаечным ключом
В лагере сборной Англии на чемпионате мира-2026 произошел неприятный инцидент с безопасностью.
Как сообщает The Sun, в четверг, 9 июля, в медиацентр английской сборной в Канзас-Сити вошел посторонний мужчина с гаечным ключом в руках. По информации источника, он также громко кричал, чем удивил представителей медиа, которые находились внутри.
Медиахаб сборной Англии расположен в KC Parks – примерно в пяти минутах езды от тренировочной базы команды в Swope Soccer Village. Именно там англичане готовятся к вылету в Майами, где проведут матч 1/4 финала ЧМ-2026 против Норвегии.
По данным издания, мужчина имел инвалидность и, вероятно, проблемы с психическим здоровьем. Сотрудники спокойно вывели его из здания. Также сообщается, что в тот момент были слышны полицейские сирены, однако они, вероятно, были связаны с другой ситуацией.
Игроков сборной Англии и главного тренера Томаса Тухеля на месте инцидента не было.
Ожидается, что Футбольная ассоциация Англии проведет проверку системы безопасности после этого случая.
В четвертьфинале чемпионата мира-2026 сборная Англии сыграет против Норвегии, которая в 1/8 финала сенсационно выбила Бразилию.
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