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09 июля 2026, 23:59 |
455
0

ФОТО. Англия столкнулась с проблемой безопасности перед 1/4 финала ЧМ-2026

В медиацентр команды в Канзас-Сити зашел мужчина с гаечным ключом

09 июля 2026, 23:59 |
455
0
ФОТО. Англия столкнулась с проблемой безопасности перед 1/4 финала ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Англии по футболу
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В лагере сборной Англии на чемпионате мира-2026 произошел неприятный инцидент с безопасностью.

Как сообщает The Sun, в четверг, 9 июля, в медиацентр английской сборной в Канзас-Сити вошел посторонний мужчина с гаечным ключом в руках. По информации источника, он также громко кричал, чем удивил представителей медиа, которые находились внутри.

Медиахаб сборной Англии расположен в KC Parks – примерно в пяти минутах езды от тренировочной базы команды в Swope Soccer Village. Именно там англичане готовятся к вылету в Майами, где проведут матч 1/4 финала ЧМ-2026 против Норвегии.

По данным издания, мужчина имел инвалидность и, вероятно, проблемы с психическим здоровьем. Сотрудники спокойно вывели его из здания. Также сообщается, что в тот момент были слышны полицейские сирены, однако они, вероятно, были связаны с другой ситуацией.

Игроков сборной Англии и главного тренера Томаса Тухеля на месте инцидента не было.

Ожидается, что Футбольная ассоциация Англии проведет проверку системы безопасности после этого случая.

В четвертьфинале чемпионата мира-2026 сборная Англии сыграет против Норвегии, которая в 1/8 финала сенсационно выбила Бразилию.

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Максим Лапченко Источник: The Sun
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