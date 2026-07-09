ФОТО. Англия столкнулась с проблемой безопасности перед 1/4 финала ЧМ-2026

В лагере сборной Англии на чемпионате мира-2026 произошел неприятный инцидент с безопасностью.

Как сообщает The Sun, в четверг, 9 июля, в медиацентр английской сборной в Канзас-Сити вошел посторонний мужчина с гаечным ключом в руках. По информации источника, он также громко кричал, чем удивил представителей медиа, которые находились внутри.

Медиахаб сборной Англии расположен в KC Parks – примерно в пяти минутах езды от тренировочной базы команды в Swope Soccer Village. Именно там англичане готовятся к вылету в Майами, где проведут матч 1/4 финала ЧМ-2026 против Норвегии.

По данным издания, мужчина имел инвалидность и, вероятно, проблемы с психическим здоровьем. Сотрудники спокойно вывели его из здания. Также сообщается, что в тот момент были слышны полицейские сирены, однако они, вероятно, были связаны с другой ситуацией.

Игроков сборной Англии и главного тренера Томаса Тухеля на месте инцидента не было.

Ожидается, что Футбольная ассоциация Англии проведет проверку системы безопасности после этого случая.

В четвертьфинале чемпионата мира-2026 сборная Англии сыграет против Норвегии, которая в 1/8 финала сенсационно выбила Бразилию.