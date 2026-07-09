Экс-форвард Динамо: «Команда не готова к выступлениям в еврокубках»

В профессиональной карьере Виктора Хлуса, который в первой половине 80-х годов защищал цвета киевского «Динамо», было немало еврокубковых матчей. Тогда динамовцы чаще радовали своих поклонников, чем разочаровывали. Но теперь ситуация изменилась, и столичный клуб всячески пытается восстановить утраченное за последние несколько лет реноме.

Первую попытку в этом направлении возглавляемое Игорем Костюком «Динамо» предприняло сегодня в польском Люблине, где в рамках первого квалификационного раунда Лиги Европы встречалось с румынской «Университатей» из Клужа. Впечатлениями о завершившемся со счетом 0:0 матче Виктор Хлус поделился в интервью корреспонденту Sport.ua.

– Прежде всего, мне хочется поздравить динамовцев с началом еврокубкового сезона – и все.

– А что же скажете о матче?

– Что касается игры, то могу сказать только одно: у футболистов «Динамо» были настрой, желание и стремление к победе, и, к сожалению, этого для победы в матче такого уровня, как Лига Европы, слишком мало. Была видна нацеленность на ворота со стороны Пономаренко, а вот Редушко в этом матче был не тот, которого все мы ожидали увидеть. Если же говорить в целом, то по игре с «Университатей» можно заключить: на сегодняшний день класс команды «Динамо» говорит о том, что она не готова к выступлениям в еврокубках. В этом плане не могу не провести параллель по играм чемпионата мира, который сейчас проходит на полях США, Канады и Мексики. Мы видим, что скорости там и в игре с участием «Динамо», заметно разнятся. А особенно если их сравнивать со сборными Франции или Испании, это вообще космос.

– Можно ли брать в расчет, что ряд игроков «Динамо» – в частности, защитники Денис Попов, Александр Тымчик, Владислав Захарченко, полузащитники Владислав Кабаев, Андрей Ярмоленко, Джастин Лонвейк и новичок, нападающий Пьер Мунгенге, по разным причинам не могли принять участие в этом поединке?

– Скажу откровенно: мои ожидания от игры динамовцев в поединке с румынами были больше. Все потому, что мне кажется, соперник нашей команде по зубам. Его мы обязаны были уже в первой встрече обыгрывать. К сожалению, эти ожидания не оправдались. Так что ничего другого не остается, как ждать второго матча и надеяться на хорошую игру и приемлемый для нас результат. Надежда, как говорится, умирает последней.

– Как вы оцениваете игру в первом матче после возвращения в «Динамо» поляка Томаша Кендзеры?

– Я не увидел в действиях Кендзеры чего-то особенного со знаком «минус». Команда не пропустила – и слава Богу. Поляк на правом фланге обороны отыграл более или менее нормально. Сказать, чтобы он там наделал «шухера», не могу – такого в его игре против «Университати» я не заметил. Кендзера играл аккуратненько, ничего лишнего не делал.

– Сказывалось ли отсутствие лидера и ветерана команды, опытного Андрея Ярмоленко?

– Можно, конечно, делать определенные скидки на его отсутствие. Но я считаю, что чего-то очень сильного он в этой игре добавить не смог бы.