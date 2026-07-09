Президент Университати: «Динамо остается фаворитом»

Президент «Университати» Раду-Михай Константя дал комментарий после матча с «Динамо» Киев (0:0) в Лиге Европы.

«Конечно, «Динамо» было фаворитом, и остается им до сих пор, но для нас это очень хороший результат.

Мы ожидали, что «Динамо» будет владеть мячом, брать инициативу. Именно так мы готовились к матчу. У соперника были шансы, но и у нас был шанс, когда не забил Менди.

Можно сказать, что мы довольны результатом. У нас есть шанс в ответном матче после этого результата, мы можем подойти к ответной игре с оптимизмом», – заявил президент клуба.

Ответный матч состоится через неделю в Румынии, и там голы точно будут.