Президент Университати: «Динамо остается фаворитом»
Раду-Михай Константя доволен результатом, но не сильно радуется
Президент «Университати» Раду-Михай Константя дал комментарий после матча с «Динамо» Киев (0:0) в Лиге Европы.
«Конечно, «Динамо» было фаворитом, и остается им до сих пор, но для нас это очень хороший результат.
Мы ожидали, что «Динамо» будет владеть мячом, брать инициативу. Именно так мы готовились к матчу. У соперника были шансы, но и у нас был шанс, когда не забил Менди.
Можно сказать, что мы довольны результатом. У нас есть шанс в ответном матче после этого результата, мы можем подойти к ответной игре с оптимизмом», – заявил президент клуба.
Ответный матч состоится через неделю в Румынии, и там голы точно будут.
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