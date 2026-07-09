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Украина. Премьер лига
09 июля 2026, 23:30 |
556
0

Бразилец из Карпат возвращается в Италию

Стенио покинул «Карпаты» и будет играть в Модене

09 июля 2026, 23:30 |
556
0
Бразилец из Карпат возвращается в Италию
instagram.com/steniozanetti
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Правый вингер из Бразилии Стенио близок к подписанию контракта с итальянской «Моденой».

В свои 23 года игрок по прозвищу Дзанетти успел поиграть на родине, в итальянском «Торино», португальском АВС, вернуться в «Крузейро», подписать контракт на два года с «Карпатами» и провести 10 месяцев на родине в «Америке».

Соглашение со львовянами подошло к концу, и оцениваемый в 600 тысяч евро футболист будет снова играть в Италии.

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Стенио Толедо Карпаты Львов Модена трансферы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ
Руслан Полищук Источник: Джанлука Ди Марцио
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