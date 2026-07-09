Украина. Премьер лига09 июля 2026, 23:30 |
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Бразилец из Карпат возвращается в Италию
Стенио покинул «Карпаты» и будет играть в Модене
09 июля 2026, 23:30 |
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Правый вингер из Бразилии Стенио близок к подписанию контракта с итальянской «Моденой».
В свои 23 года игрок по прозвищу Дзанетти успел поиграть на родине, в итальянском «Торино», португальском АВС, вернуться в «Крузейро», подписать контракт на два года с «Карпатами» и провести 10 месяцев на родине в «Америке».
Соглашение со львовянами подошло к концу, и оцениваемый в 600 тысяч евро футболист будет снова играть в Италии.
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