Бразилец из Карпат возвращается в Италию

Правый вингер из Бразилии Стенио близок к подписанию контракта с итальянской «Моденой».

В свои 23 года игрок по прозвищу Дзанетти успел поиграть на родине, в итальянском «Торино», португальском АВС, вернуться в «Крузейро», подписать контракт на два года с «Карпатами» и провести 10 месяцев на родине в «Америке».

Соглашение со львовянами подошло к концу, и оцениваемый в 600 тысяч евро футболист будет снова играть в Италии.