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Украина. Премьер лига
11 июля 2026, 06:32 |
1950
4

Йожеф Сабо подписал приговор киевскому Динамо

Тренер разочарован матчем Лиги Европы

11 июля 2026, 06:32 |
1950
4 Comments
Йожеф Сабо подписал приговор киевскому Динамо
УАФ. Йожеф Сабо
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Известный украинский тренер Йожеф Сабо остался разочарован матчем первого раунда квалификации Лиги Европы между «Динамо» и «Университатей» (0:0).

«Было больно смотреть на такой футбол. После первого тайма было только одно желание — выключить телевизор. Команда не готова, абсолютно не готова!» – сказал Сабо.

Ответный матч с «Университатей» состоится 16 июля в Клуже. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в следующий раунд квалификации Лиги Европы, где сыграет с греческим ПАОКом.

Ранее бывший игрок и тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо рассказал о своей жизни во время войны и объяснил, почему не планирует покидать столицу.

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Йожеф Сабо Динамо Киев Лига Европы Университатя Клуж Динамо - Университатя Клуж
Дмитрий Олийченко Источник: Footboom
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Дідо випий корвалол, все буде добре 
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0
я поставив хрест на цьому дерьнамо. Пі......си!
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0
Кое-кому нравится убогая игра динамы. Удовлетворён ничейным результатом с румынами.
Поэтому на сабо и наезжает. 
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-1
Да
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-1
А я вже навіть хотів запитати, де ж це Олійченко з лопатою лайна від ображеного дідуся? Так тримати! Наступний Леон і Гецко.
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-2
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