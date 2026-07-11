Йожеф Сабо подписал приговор киевскому Динамо
Тренер разочарован матчем Лиги Европы
Известный украинский тренер Йожеф Сабо остался разочарован матчем первого раунда квалификации Лиги Европы между «Динамо» и «Университатей» (0:0).
«Было больно смотреть на такой футбол. После первого тайма было только одно желание — выключить телевизор. Команда не готова, абсолютно не готова!» – сказал Сабо.
Ответный матч с «Университатей» состоится 16 июля в Клуже. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в следующий раунд квалификации Лиги Европы, где сыграет с греческим ПАОКом.
Ранее бывший игрок и тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо рассказал о своей жизни во время войны и объяснил, почему не планирует покидать столицу.
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