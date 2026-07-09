Наполи надеется избавиться от топ-форварда

Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку входит в число игроков, которых «Наполи» готов продать этим летом, стремясь сократить фонд заработной платы перед дальнейшими приобретениями.

Зарплата 33-летнего футболиста в размере 8,5 млн евро в год рассматривается как серьезное финансовое бремя, и «Наполи» надеется, что его выступления на чемпионате мира помогут привлечь интерес потенциальных покупателей.

Лукаку провел считанные минуты на поле в прошлом сезоне Серии А, но к старту чемпионата мира смог набрать форму и забил уже три гола, став незаменимым игроком для сборной Бельгии на острие атак. Контракт Ромелу с «Наполи» рассчитан еще на один сезон.