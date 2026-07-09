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Италия
09 июля 2026, 22:42 |
433
0

Наполи надеется избавиться от топ-форварда

Ромелу Лукаку входит в число игроков, которых «Наполи» готов продать этим летом

09 июля 2026, 22:42 |
433
0
Наполи надеется избавиться от топ-форварда
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку
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Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку входит в число игроков, которых «Наполи» готов продать этим летом, стремясь сократить фонд заработной платы перед дальнейшими приобретениями.

Зарплата 33-летнего футболиста в размере 8,5 млн евро в год рассматривается как серьезное финансовое бремя, и «Наполи» надеется, что его выступления на чемпионате мира помогут привлечь интерес потенциальных покупателей.

Лукаку провел считанные минуты на поле в прошлом сезоне Серии А, но к старту чемпионата мира смог набрать форму и забил уже три гола, став незаменимым игроком для сборной Бельгии на острие атак. Контракт Ромелу с «Наполи» рассчитан еще на один сезон.

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Ромелу Лукаку сборная Бельгии по футболу Наполи ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук Источник: La Gazzetta dello Sport
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