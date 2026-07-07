Лукаку установил новые рекорды сборной Бельгии и чемпионатов мира в целом
Нападающий в матче 1/8 финала ЧМ-2026 отметился очередным голом на турнире
Ромелу Лукаку стал первым игроком сборной Бельгии, забившим 3+ гола на двух разных чемпионатах мира.
После четырех голов на мировом первенстве 2018 года нападающий отличился уже тремя голами на ЧМ-2026.
Всего в активе бельгийца уже 8 голов на мундиалях. Интересным фактом является то, что свой первый и пока последний гол на чемпионатах мира Лукаку забил в ворота сборной США.
Голы Ромелу Лукаку на чемпионатах мира (8)
- 2026: США
- 2026: Сенегал
- 2026: Новая Зеландия
- 2018: Тунис (дубль)
- 2018: Панама (дубль)
- 2014: США
Гол в ворота США стал для бельгийца 93-м за национальную сборную. Напомним, что это 5-й лучший показатель среди всех сборных мира.
Лучшие бомбардиры в истории национальных сборных
- 146 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 124 – Лионель Месси (Аргентина)
- 109 – Али Даеи (Иран)
- 95 – Сунил Четри (Индия)
- 93 – Ромелу Лукаку (Бельгия)
- 89 – Мохтар Дахари (Малайзия)
- 89 – Роберт Левандовски (Польша)
- 85 – Али Мабхут (ОАЭ)
- 85 – Гарри Кейн (Англия)
- 84 – Ференц Пушкаш (Венгрия)
Также отметим тот факт, что Лукаку стал первым игроком в истории чемпионатов мира, забивавшим в четырех различных матчах, в которых он начинал игру со скамейки запасных: США (2014), Новая Зеландия (2026), Сенегал (2026), США (2026).
В последних трех своих матчах на ЧМ-2026 Лукаку совершил лишь по одному удару по воротам соперников, и во всех этих поединках эти удары стали результативными.
Romelu Lukaku is the first ever Belgian player to score 3+ goals at multiple World Cup tournaments.— Squawka (@Squawka) July 7, 2026
2018 🤝 2026 pic.twitter.com/tSdXzGGXun
4 - Romelu Lukaku is the first player to score as a substitute in four different FIFA World Cup matches.— OptaJoe (@OptaJoe) July 7, 2026
Super. pic.twitter.com/cBmt8td6eP
3 - Romelu Lukaku in his last three World Cup matches— OptaJoe (@OptaJoe) July 7, 2026
vs New Zealand: 1 shot, 1 goal ⚽
vs Senegal: 1 shot, 1 goal ⚽
vs USA: 1 shot, 1 goal ⚽
Audacious. pic.twitter.com/FVf707HDkL
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