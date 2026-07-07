Лукаку установил новые рекорды сборной Бельгии и чемпионатов мира в целом

Ромелу Лукаку стал первым игроком сборной Бельгии, забившим 3+ гола на двух разных чемпионатах мира.

После четырех голов на мировом первенстве 2018 года нападающий отличился уже тремя голами на ЧМ-2026.

Всего в активе бельгийца уже 8 голов на мундиалях. Интересным фактом является то, что свой первый и пока последний гол на чемпионатах мира Лукаку забил в ворота сборной США.

Голы Ромелу Лукаку на чемпионатах мира (8)

2026: США

2026: Сенегал

2026: Новая Зеландия

2018: Тунис (дубль)

2018: Панама (дубль)

2014: США

Гол в ворота США стал для бельгийца 93-м за национальную сборную. Напомним, что это 5-й лучший показатель среди всех сборных мира.

Лучшие бомбардиры в истории национальных сборных

146 – Криштиану Роналду (Португалия)

124 – Лионель Месси (Аргентина)

109 – Али Даеи (Иран)

95 – Сунил Четри (Индия)

93 – Ромелу Лукаку (Бельгия)

89 – Мохтар Дахари (Малайзия)

89 – Роберт Левандовски (Польша)

85 – Али Мабхут (ОАЭ)

85 – Гарри Кейн (Англия)

84 – Ференц Пушкаш (Венгрия)

Также отметим тот факт, что Лукаку стал первым игроком в истории чемпионатов мира, забивавшим в четырех различных матчах, в которых он начинал игру со скамейки запасных: США (2014), Новая Зеландия (2026), Сенегал (2026), США (2026).

В последних трех своих матчах на ЧМ-2026 Лукаку совершил лишь по одному удару по воротам соперников, и во всех этих поединках эти удары стали результативными.

Romelu Lukaku is the first ever Belgian player to score 3+ goals at multiple World Cup tournaments.



2018 🤝 2026 pic.twitter.com/tSdXzGGXun — Squawka (@Squawka) July 7, 2026

4 - Romelu Lukaku is the first player to score as a substitute in four different FIFA World Cup matches.



Super. pic.twitter.com/cBmt8td6eP — OptaJoe (@OptaJoe) July 7, 2026