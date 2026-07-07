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Чемпионат мира
07 июля 2026, 11:49 | Обновлено 07 июля 2026, 12:00
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Лукаку установил новые рекорды сборной Бельгии и чемпионатов мира в целом

Нападающий в матче 1/8 финала ЧМ-2026 отметился очередным голом на турнире

07 июля 2026, 11:49 | Обновлено 07 июля 2026, 12:00
420
0
Лукаку установил новые рекорды сборной Бельгии и чемпионатов мира в целом
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку
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Ромелу Лукаку стал первым игроком сборной Бельгии, забившим 3+ гола на двух разных чемпионатах мира.

После четырех голов на мировом первенстве 2018 года нападающий отличился уже тремя голами на ЧМ-2026.

Всего в активе бельгийца уже 8 голов на мундиалях. Интересным фактом является то, что свой первый и пока последний гол на чемпионатах мира Лукаку забил в ворота сборной США.

Голы Ромелу Лукаку на чемпионатах мира (8)

  • 2026: США
  • 2026: Сенегал
  • 2026: Новая Зеландия
  • 2018: Тунис (дубль)
  • 2018: Панама (дубль)
  • 2014: США

Гол в ворота США стал для бельгийца 93-м за национальную сборную. Напомним, что это 5-й лучший показатель среди всех сборных мира.

Лучшие бомбардиры в истории национальных сборных

  • 146 – Криштиану Роналду (Португалия)
  • 124 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 109 – Али Даеи (Иран)
  • 95 – Сунил Четри (Индия)
  • 93 – Ромелу Лукаку (Бельгия)
  • 89 – Мохтар Дахари (Малайзия)
  • 89 – Роберт Левандовски (Польша)
  • 85 – Али Мабхут (ОАЭ)
  • 85 – Гарри Кейн (Англия)
  • 84 – Ференц Пушкаш (Венгрия)

Также отметим тот факт, что Лукаку стал первым игроком в истории чемпионатов мира, забивавшим в четырех различных матчах, в которых он начинал игру со скамейки запасных: США (2014), Новая Зеландия (2026), Сенегал (2026), США (2026).

В последних трех своих матчах на ЧМ-2026 Лукаку совершил лишь по одному удару по воротам соперников, и во всех этих поединках эти удары стали результативными.

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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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