ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта подписала замену ушедшему в МЮ хавбеку

«Аталанта» завершила приобретение креативного полузащитника Джанлуки Гаэтано из «Кальяри». 26-летний игрок был запрошен новым тренером Маурицио Сарри, чтобы привнести в команду новые качества, особенно в связи с уходом Эдерсона в «Манчестер Юнайтед».

Соглашение было достигнуто на этой неделе за сумму в 12 миллионов евро, плюс еще 2 миллиона евро в виде бонусов за результативность. Гаэтано прошел медицинское обследование за последние 24 часа и теперь официально объявлен новым игроком «Аталанты».

Он воспитанник молодежной академии «Наполи», но почти не играл за свой родной клуб, а отправлялся в аренду в «Кремонезе» и «Кальяри». Сардинцы выкупили его прошлым летом за 6,2 миллиона евро, и за год эта сумма выросла более чем вдвое.

На счету Гаэтано 93 матча в Серии А, 10 голов и 11 результативных передач, а также пять игр в Лиге чемпионов.