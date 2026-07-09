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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта подписала замену ушедшему в МЮ хавбеку
Италия
09 июля 2026, 22:30 |
535
0

ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта подписала замену ушедшему в МЮ хавбеку

Джанлука Гаэтано из «Кальяри» едет в «Аталанту»

09 июля 2026, 22:30 |
535
0
ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта подписала замену ушедшему в МЮ хавбеку
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлука Гаэтано
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«Аталанта» завершила приобретение креативного полузащитника Джанлуки Гаэтано из «Кальяри». 26-летний игрок был запрошен новым тренером Маурицио Сарри, чтобы привнести в команду новые качества, особенно в связи с уходом Эдерсона в «Манчестер Юнайтед».

Соглашение было достигнуто на этой неделе за сумму в 12 миллионов евро, плюс еще 2 миллиона евро в виде бонусов за результативность. Гаэтано прошел медицинское обследование за последние 24 часа и теперь официально объявлен новым игроком «Аталанты».

Он воспитанник молодежной академии «Наполи», но почти не играл за свой родной клуб, а отправлялся в аренду в «Кремонезе» и «Кальяри». Сардинцы выкупили его прошлым летом за 6,2 миллиона евро, и за год эта сумма выросла более чем вдвое.

На счету Гаэтано 93 матча в Серии А, 10 голов и 11 результативных передач, а также пять игр в Лиге чемпионов.

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Аталанта Кальяри Джанлука Гаэтано Эдерсон дос Сантос Манчестер Юнайтед Серия A трансферы чемпионат Италии по футболу трансферы Серии A
Руслан Полищук Источник: Football-Italia
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