ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал защитника за 55 миллионов евро
Марко Палестра покинул Аталанту
Лондонский «Челси» официально объявил о подписании контракта с итальянским правым защитником «Аталанты» Марко Палестрой.
Отмечается, что контракт 21-летнего футболиста с «синими» будет действовать до лета 2033 года.
Официально сумма трансфера не разглашается, но, по данным СМИ, она близка к 55 миллионам евро.
В сезоне 2025/26 Марко Палестра на правах аренды провел 37 матчей на клубном уровне в составе «Кальяри», отличившись 1 забитым мячом и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Челси» близок к подписанию Пепа Чаваррии.
Can’t Tame Palestra. pic.twitter.com/AK87pENeMp— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 1, 2026
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