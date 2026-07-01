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Англия
01 июля 2026, 16:19 | Обновлено 01 июля 2026, 16:33
1096
0

ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал защитника за 55 миллионов евро

Марко Палестра покинул Аталанту

01 июля 2026, 16:19 | Обновлено 01 июля 2026, 16:33
1096
0
ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал защитника за 55 миллионов евро
ФК Челси. Марко Палестра
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Лондонский «Челси» официально объявил о подписании контракта с итальянским правым защитником «Аталанты» Марко Палестрой.

Отмечается, что контракт 21-летнего футболиста с «синими» будет действовать до лета 2033 года.

Официально сумма трансфера не разглашается, но, по данным СМИ, она близка к 55 миллионам евро.

В сезоне 2025/26 Марко Палестра на правах аренды провел 37 матчей на клубном уровне в составе «Кальяри», отличившись 1 забитым мячом и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Челси» близок к подписанию Пепа Чаваррии.

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Марко Палестра Челси Аталанта трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Дмитрий Вус Источник: ФК Челси
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