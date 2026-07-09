Франция – Марокко. Мбаппе vs Хакими: названы составы на матч 1/4 финала ЧМ

9 июля состоится матч 1/4 финала чемпионата мира 2026 между сборными Франции и Марокко.

Наставники команд – Дидье Дешам и Мохамед Уахби – назвали стартовые составы своих подопечных.

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Капитаны и лидеры команд – Килиан Мбаппе и Ашраф Хакими – выйдут на поле с первых минут.

Победитель противостояния в полуфинале ЧМ-2026 встретится либо с Испанией, либо с Бельгией.

Встреча Франции и Марокко начнется в 23:00 по Киеву на арене Джиллетт Стэдиум в Фоксборо.

Стартовые составы на матч Франция – Марокко

Франция: Меньян, Динь, Кунде, Юпамекано, Салиба, Коне, Рабьо, Дембеле, Дуэ, Олисе, Мбаппе

Марокко: Буну, Хакими, Мазрауи, Диоп, Салах-Эддин, Буадди, Тальби, Унаи, Эль-Ханнус, Эль-Айнауи, Диас