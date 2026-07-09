Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Франция – Марокко. Мбаппе vs Хакими: названы составы на матч 1/4 финала ЧМ
Чемпионат мира
09 июля 2026, 21:55 | Обновлено 09 июля 2026, 21:57
756
2

Франция – Марокко. Мбаппе vs Хакими: названы составы на матч 1/4 финала ЧМ

Встреча состоится 9 июля и начнется в 23:00 по Киеву на стадионе Джиллетт в Фоксборо

09 июля 2026, 21:55 | Обновлено 09 июля 2026, 21:57
756
2 Comments
Франция – Марокко. Мбаппе vs Хакими: названы составы на матч 1/4 финала ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

9 июля состоится матч 1/4 финала чемпионата мира 2026 между сборными Франции и Марокко.

Наставники команд – Дидье Дешам и Мохамед Уахби – назвали стартовые составы своих подопечных.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Капитаны и лидеры команд – Килиан Мбаппе и Ашраф Хакими – выйдут на поле с первых минут.

Победитель противостояния в полуфинале ЧМ-2026 встретится либо с Испанией, либо с Бельгией.

Встреча Франции и Марокко начнется в 23:00 по Киеву на арене Джиллетт Стэдиум в Фоксборо.

Стартовые составы на матч Франция – Марокко

Франция: Меньян, Динь, Кунде, Юпамекано, Салиба, Коне, Рабьо, Дембеле, Дуэ, Олисе, Мбаппе

Марокко: Буну, Хакими, Мазрауи, Диоп, Салах-Эддин, Буадди, Тальби, Унаи, Эль-Ханнус, Эль-Айнауи, Диас

По теме:
Франция – Марокко. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Испания – Бельгия. Текстовая трансляция матча
Экс-звезду сборной Франции подозревают в отмывании денег и наркоторговле
стартовые составы сборная Франции по футболу сборная Марокко по футболу ЧМ-2026 по футболу Ашраф Хакими Килиан Мбаппе Мохамед Уахби Дидье Дешам
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стартует стадия 1/4 финала ЧМ-2026. Расписание матчей и сетка плей-офф
Футбол | 09 июля 2026, 21:23 0
Стартует стадия 1/4 финала ЧМ-2026. Расписание матчей и сетка плей-офф
Стартует стадия 1/4 финала ЧМ-2026. Расписание матчей и сетка плей-офф

Осталось 8 претендентов на главный трофей мирового футбола

Скляр выбила «нейтралку» и вышла в полуфинал юниорского Уимблдона-2026
Теннис | 09 июля 2026, 15:39 21
Скляр выбила «нейтралку» и вышла в полуфинал юниорского Уимблдона-2026
Скляр выбила «нейтралку» и вышла в полуфинал юниорского Уимблдона-2026

Полина Скляр одолела Марию Макарову в четвертьфинале травяного мейджора

В Англии обновили информацию о дисквалификации Мудрика
Футбол | 09.07.2026, 09:35
В Англии обновили информацию о дисквалификации Мудрика
В Англии обновили информацию о дисквалификации Мудрика
Роман Яремчук на последних секундах забил гол и нанес полякам поражение
Футбол | 09.07.2026, 00:03
Роман Яремчук на последних секундах забил гол и нанес полякам поражение
Роман Яремчук на последних секундах забил гол и нанес полякам поражение
Костюк уже заработала рекордные призовые на Уимблдоне. Стала известна сумма
Теннис | 09.07.2026, 08:39
Костюк уже заработала рекордные призовые на Уимблдоне. Стала известна сумма
Костюк уже заработала рекордные призовые на Уимблдоне. Стала известна сумма
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
скоріше за все в основний час
родичі зіграють в нічию.
Ответить
0
Заїбали французи з колоній... Марокко 
Ответить
0
Популярные новости
Мадридский Реал определился с будущим Лунина
Мадридский Реал определился с будущим Лунина
08.07.2026, 07:07 10
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Определены соперники украинских клубов в Лиге чемпионов
ОФИЦИАЛЬНО. Определены соперники украинских клубов в Лиге чемпионов
08.07.2026, 14:05 1
Футзал
В Египте приняли ожидаемое решение после матча с Аргентиной на ЧМ-2026
В Египте приняли ожидаемое решение после матча с Аргентиной на ЧМ-2026
08.07.2026, 10:09 7
Футбол
Турки аль-Шейх решил организовать большой бой и выдвинул условие
Турки аль-Шейх решил организовать большой бой и выдвинул условие
08.07.2026, 10:34
Бокс
Усик определил последнего соперника в карьере. Идут серьезные переговоры
Усик определил последнего соперника в карьере. Идут серьезные переговоры
08.07.2026, 02:58 6
Бокс
Marta on fire. Костюк разобралась с Паолини и вышла в полуфинал Уимблдона!
Marta on fire. Костюк разобралась с Паолини и вышла в полуфинал Уимблдона!
08.07.2026, 16:50 64
Теннис
Жирона дала официальное разрешение Виктору Цыганкову
Жирона дала официальное разрешение Виктору Цыганкову
08.07.2026, 09:42 1
Футбол
Тренер Египта: «Зачем вы нас пригласили играть? Это договорной матч»
Тренер Египта: «Зачем вы нас пригласили играть? Это договорной матч»
08.07.2026, 10:18 37
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем