Знаменитый клуб ведет переговоры с ПСЖ о трансфере Забарного
Илья может перейти в «Ливерпуль»
Центральный защитник сборной Украины Илья Забарный оказался в сфере интересов «Ливерпуля».
По информации журналиста Джеймса Вотленда, мерсисайдский клуб ведет переговоры с французским ПСЖ этим летом. Среди футболистов, привлекших внимание англичан, называют украинского центрального защитника Илью Забарного.
Помимо украинца, «Ливерпуль» также поинтересовался условиями подписания полузащитника Уоррена Заира-Эмери и вингера Брэдли Барколя.
В прошлом сезоне Забарный сыграл 37 матчей, в которых забил один гол. Илья вместе с парижанами выиграл Лигу 1 и Лигу чемпионов.
🚨: Liverpool are interested in a number of PSG players. Admiration for Warren Zaïre-Emery is strong. Illia Zabarnyi is a centre-back they like, and of course Barcola.— James Wathland (@JamesWathland) July 9, 2026
Liverpool and PSG to hold talks this summer. 🇫🇷 #LFC pic.twitter.com/wcJ2MBL0pT
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