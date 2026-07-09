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Англия
09 июля 2026, 23:42 |
1411
0

Знаменитый клуб ведет переговоры с ПСЖ о трансфере Забарного

Илья может перейти в «Ливерпуль»

09 июля 2026, 23:42 |
1411
0
Знаменитый клуб ведет переговоры с ПСЖ о трансфере Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный
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Центральный защитник сборной Украины Илья Забарный оказался в сфере интересов «Ливерпуля».

По информации журналиста Джеймса Вотленда, мерсисайдский клуб ведет переговоры с французским ПСЖ этим летом. Среди футболистов, привлекших внимание англичан, называют украинского центрального защитника Илью Забарного.

Помимо украинца, «Ливерпуль» также поинтересовался условиями подписания полузащитника Уоррена Заира-Эмери и вингера Брэдли Барколя.

В прошлом сезоне Забарный сыграл 37 матчей, в которых забил один гол. Илья вместе с парижанами выиграл Лигу 1 и Лигу чемпионов.

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Ливерпуль трансферы ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Илья Забарный
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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