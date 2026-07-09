Знаменитый клуб ведет переговоры с ПСЖ о трансфере Забарного

Центральный защитник сборной Украины Илья Забарный оказался в сфере интересов «Ливерпуля».

По информации журналиста Джеймса Вотленда, мерсисайдский клуб ведет переговоры с французским ПСЖ этим летом. Среди футболистов, привлекших внимание англичан, называют украинского центрального защитника Илью Забарного.

Помимо украинца, «Ливерпуль» также поинтересовался условиями подписания полузащитника Уоррена Заира-Эмери и вингера Брэдли Барколя.

В прошлом сезоне Забарный сыграл 37 матчей, в которых забил один гол. Илья вместе с парижанами выиграл Лигу 1 и Лигу чемпионов.