Второй тайм первого матча квалификации Лиги Европы между киевским «Динамо» и румынской «Университатя» из Клужа начался с задержкой.

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Старт второй половины встречи был отложен примерно на пять минут из-за поврежденной сетки на воротах киевлян. Арбитр не разрешил возобновить игру, пока проблема не была устранена.

Поединок проходит в польском Люблине, где «Динамо» проводит домашние матчи еврокубков из-за полномасштабной войны в Украине.

Ответный матч состоится 16 июля в Клуже. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в следующий раунд квалификации Лиги Европы, где встретится с греческим ПАОКом.