Начало второго тайма матча Динамо – Университатя затянулось. Почему?
Возникли проблемы с сеткой на воротах
Второй тайм первого матча квалификации Лиги Европы между киевским «Динамо» и румынской «Университатя» из Клужа начался с задержкой.
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Старт второй половины встречи был отложен примерно на пять минут из-за поврежденной сетки на воротах киевлян. Арбитр не разрешил возобновить игру, пока проблема не была устранена.
Поединок проходит в польском Люблине, где «Динамо» проводит домашние матчи еврокубков из-за полномасштабной войны в Украине.
Ответный матч состоится 16 июля в Клуже. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в следующий раунд квалификации Лиги Европы, где встретится с греческим ПАОКом.
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