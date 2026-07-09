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  4. Начало второго тайма матча Динамо – Университатя затянулось. Почему?
Украина. Премьер лига
09 июля 2026, 21:14 |
728
0

Начало второго тайма матча Динамо – Университатя затянулось. Почему?

Возникли проблемы с сеткой на воротах

09 июля 2026, 21:14 |
728
0
Начало второго тайма матча Динамо – Университатя затянулось. Почему?
ФК Динамо
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Второй тайм первого матча квалификации Лиги Европы между киевским «Динамо» и румынской «Университатя» из Клужа начался с задержкой.

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Старт второй половины встречи был отложен примерно на пять минут из-за поврежденной сетки на воротах киевлян. Арбитр не разрешил возобновить игру, пока проблема не была устранена.

Поединок проходит в польском Люблине, где «Динамо» проводит домашние матчи еврокубков из-за полномасштабной войны в Украине.

Ответный матч состоится 16 июля в Клуже. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в следующий раунд квалификации Лиги Европы, где встретится с греческим ПАОКом.

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Динамо Киев Лига Европы Университатя Клуж Динамо - Университатя Клуж
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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