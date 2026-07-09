Носкова объяснила, за счет чего переиграла Костюк в полуфинале Уимблдона
Марта завершила выступление в шаге от финала
Украинская теннисистка Марта Костюк завершила выступление на Уимблдоне-2026, уступив в полуфинале представительнице Чехии Линде Носковой.
21-летняя чешка одержала победу в двух сетах – 6:4, 6:4. Матч длился 1 час и 19 минут.
Носкова после завершения матча прокомментировала свою победу:
«Полуфинал турнира серии «Гранд-слэм» – это никогда не бывает легко, независимо от того, с кем играешь и каков счет. Старалась просто проявить терпение, потому что полуфинал Уимблдона – и так важный, напряженный момент, неважно, против кого играешь. В матче с Костюк я просто сосредоточилась на себе, на своей игре. Знаю, что играю против лучших теннисисток мира. Здесь важен результат, я впервые в финале турнира серии «Гранд-слэм».
Я много смотрела теннис, когда была маленькой, когда Петра Квитова выиграла здесь. И это тогда, наверное, был момент, когда я решила, что хочу это сделать. И я до сих пор в шоке от того, что у меня есть шанс сделать это на этом турнире».
В финале соперницей Носковой станет её соотечественница Каролина Мухова.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вратарь готов перейти в «Манчестер Юнайтед»
Рико выбрал самого сильного панчера в качестве соперника