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WTA
09 июля 2026, 21:02 | Обновлено 09 июля 2026, 23:16
3011
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Носкова объяснила, за счет чего переиграла Костюк в полуфинале Уимблдона

Марта завершила выступление в шаге от финала

09 июля 2026, 21:02 | Обновлено 09 июля 2026, 23:16
3011
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Носкова объяснила, за счет чего переиграла Костюк в полуфинале Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Линда Носкова
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Украинская теннисистка Марта Костюк завершила выступление на Уимблдоне-2026, уступив в полуфинале представительнице Чехии Линде Носковой.

21-летняя чешка одержала победу в двух сетах – 6:4, 6:4. Матч длился 1 час и 19 минут.

Носкова после завершения матча прокомментировала свою победу:

«Полуфинал турнира серии «Гранд-слэм» – это никогда не бывает легко, независимо от того, с кем играешь и каков счет. Старалась просто проявить терпение, потому что полуфинал Уимблдона – и так важный, напряженный момент, неважно, против кого играешь. В матче с Костюк я просто сосредоточилась на себе, на своей игре. Знаю, что играю против лучших теннисисток мира. Здесь важен результат, я впервые в финале турнира серии «Гранд-слэм».

Я много смотрела теннис, когда была маленькой, когда Петра Квитова выиграла здесь. И это тогда, наверное, был момент, когда я решила, что хочу это сделать. И я до сих пор в шоке от того, что у меня есть шанс сделать это на этом турнире».

В финале соперницей Носковой станет её соотечественница Каролина Мухова.

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Дмитрий Олийченко Источник: Суспильне Спорт
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