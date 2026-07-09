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Украина. Вторая лига
09 июля 2026, 20:35 | Обновлено 09 июля 2026, 20:38
1084
0

ОФИЦИАЛЬНО. Бывший игрок Динамо выбрал новый клуб в Украине

Андрей Богданов – футболист «Тростянца»

09 июля 2026, 20:35 | Обновлено 09 июля 2026, 20:38
1084
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший игрок Динамо выбрал новый клуб в Украине
Феникс-Мариуполь. Андрей Богданов
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Клуб Второй лиги «Тростянец» неожиданно объявил о переходе опытного полузащитника Андрея Богданова.

Детали перехода Богданова остаются неизвестными. По информации Transfermarkt, контракт Андрея с «Тростянцом» рассчитан на один сезон.

Предыдущим клубом полузащитника был «Феникс-Мариуполь», в котором Богданов провел два сезона и отыграл 41 матч (4 гола, 4 ассиста).

Богданов на протяжении карьеры выступал за «Динамо», «Колос», «Десну», киевский «Арсенал», «Волынь», «Металлист», «Александрию», «Олимпик», «Арку» Гдыня (Польша), «Саксан» (Молдова) и «Эрготелис» (Греция).

Прошлый сезон «Тростянец» закончил на шестой позиции в группе В Второй лиги (47 очков).

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Тростянец Андрей Богданов Вторая лига Украины Феникс-Мариуполь Первая лига Украины трансферы чемпионат Украины по футболу
Андрей Витренко Источник: ФК Тростянец
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