ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Второй лиги бесплатно усилился футболистом

Клуб Второй лиги «Подолье» официально представил еще одного новичка: к команде присоединился 22-летний защитник Максим Максимец.

Максим пополнил состав нового клуба на правах свободного агента. Играть в «Подолье» Максимец будет под 21-м номером, информация о сроках контракта отсутствует.

Последние четыре месяца защитник выступал за «Прикарпатье»: на его счету три матча и ноль результативных действий.

Максимец – воспитанник львовских «Карпат». Ранее он также выступал за «Ужгород» (17 поединков) и «Минай» (13).