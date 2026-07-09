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Украина. Вторая лига
09 июля 2026, 20:50 | Обновлено 09 июля 2026, 20:52
382
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Второй лиги бесплатно усилился футболистом

Максим Максимец продолжит карьеру в «Подолье»

09 июля 2026, 20:50 | Обновлено 09 июля 2026, 20:52
382
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Второй лиги бесплатно усилился футболистом
ФК Подолье. Максим Максимец
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Клуб Второй лиги «Подолье» официально представил еще одного новичка: к команде присоединился 22-летний защитник Максим Максимец.

Максим пополнил состав нового клуба на правах свободного агента. Играть в «Подолье» Максимец будет под 21-м номером, информация о сроках контракта отсутствует.

Последние четыре месяца защитник выступал за «Прикарпатье»: на его счету три матча и ноль результативных действий.

Максимец – воспитанник львовских «Карпат». Ранее он также выступал за «Ужгород» (17 поединков) и «Минай» (13).

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Андрей Витренко Источник: ФК Подолье
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