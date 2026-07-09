«Пока идет война». В Литве резко отреагировали на снятие бана с россиян

Президент Федерации футбола Литвы Эдгарас Станкевичюс прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) о снятии запрета с российских спортсменов на участие в спортивных соревнованиях под собственным флагом и гимном.

МОК возложил всю ответственность за допуск представителей страны-террориста к международным турнирам на профильные ассоциации. В ФИФА заявили, что примут это решение во внимание. В свою очередь Станкевичюс пообещал, что позиция Литвы по этому вопросу не изменится.

– Получала ли Литовская федерация футбола какие-либо официальные или неофициальные сообщения, свидетельствовавшие бы о том, что ФИФА или УЕФА склоняются к разрешению на возвращение российских команд к международным соревнованиям?

– Помимо информации о том, что ФИФА планирует разрешить сборной России U15 участвовать в юношеских соревнованиях, мы не получали никаких других официальных сообщений ни от ФИФА, ни от УЕФА. Мы надеемся, что обе организации сохранят твёрдую позицию по этому вопросу.

– Если ФИФА или УЕФА предпримут конкретные шаги по возобновлению участия российских команд в международных соревнованиях, готова ли Литовская федерация футбола публично выступить против и выразить протест в связи с таким решением, учитывая, что Россия продолжает военную агрессию против Украины, которая ежедневно приводит к гибели мирных жителей?

– Литовская федерация футбола последовательно выражает свою позицию относительно участия команд из указанной страны в официальных соревнованиях. Пока в Украине продолжается война, этой стране и её командам не должно быть позволено вернуться к участию в официальных турнирах. Такой же позиции мы придерживаемся и в отношении Беларуси.

Мы также хотели бы напомнить о значительных усилиях, которые приложила Литовская федерация футбола, чтобы сборная Беларуси по футзалу не принимала участия в чемпионате Европы по футзалу 2026 года, который изначально должен был пройти в Литве и Латвии. Обе страны-хозяйки отказали белорусской сборной по футзалу во въезде на свою территорию, поэтому была добавлена третья страна-хозяйка.

Мы искренне благодарны президенту УЕФА и его команде за это решение и поддержку на протяжении всего процесса, что позволило Литве и Латвии сохранить право на проведение турнира, а также дало возможность сборной Украины принять в нем участие и проводить свои матчи в Каунасе и Риге.

Мы остаемся твердыми и непоколебимыми в своей позиции.