Решение Международного олимпийского комитета (МОК) временно отменить отстранение россии от международных соревнований не приведет к автоматическому возвращению футбольных команд страны-агрессора в турниры под эгидой ФИФА и УЕФА.

Как сообщает The Guardian, любое решение о допуске россиян к соревнованиям будет заблокировано европейской ассоциацией. Источники в нескольких национальных федерациях сообщают, что наиболее авторитетные западноевропейские члены УЕФА решительно выступают против возвращения команд из страны 404. В частности, известно, что ни при каких обстоятельствах не поддержат такое решение Англия, Германия и Франция.

Президент УЕФА Александр Чеферин планирует вновь баллотироваться на очередных выборах в следующем году, поэтому вряд ли станет рисковать потерей лояльности со стороны влиятельных федераций.

С ФИФА ситуация сложнее, поскольку её глава Джанни Инфантино, давний друг россиян, уже успел заявить, что приветствует возвращение страны-террористки в мировой футбол. Однако квалификация на турниры организации все равно должна проходить через отбор УЕФА. И даже если россию попытаются протащить через другую конфедерацию, это не решит проблему, поскольку европейские команды в таком случае могут пригрозить бойкотом турниров ФИФА.

Как известно, российские команды были отстранены от соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА после полномасштабного вторжения рф в Украину. Также российский футбольный союз начал интегрировать команды с оккупированных территорий Украины в свою структуру.