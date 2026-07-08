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08 июля 2026, 21:36 |
2358
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Три страны решительно против. УЕФА пресечет возвращение российских клубов

МОК не поможет россиянам

08 июля 2026, 21:36 |
2358
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Три страны решительно против. УЕФА пресечет возвращение российских клубов
Getty Images/Global Images Ukraine. Логотип УЕФА
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Решение Международного олимпийского комитета (МОК) временно отменить отстранение россии от международных соревнований не приведет к автоматическому возвращению футбольных команд страны-агрессора в турниры под эгидой ФИФА и УЕФА.

Как сообщает The Guardian, любое решение о допуске россиян к соревнованиям будет заблокировано европейской ассоциацией. Источники в нескольких национальных федерациях сообщают, что наиболее авторитетные западноевропейские члены УЕФА решительно выступают против возвращения команд из страны 404. В частности, известно, что ни при каких обстоятельствах не поддержат такое решение Англия, Германия и Франция.

Президент УЕФА Александр Чеферин планирует вновь баллотироваться на очередных выборах в следующем году, поэтому вряд ли станет рисковать потерей лояльности со стороны влиятельных федераций.

С ФИФА ситуация сложнее, поскольку её глава Джанни Инфантино, давний друг россиян, уже успел заявить, что приветствует возвращение страны-террористки в мировой футбол. Однако квалификация на турниры организации все равно должна проходить через отбор УЕФА. И даже если россию попытаются протащить через другую конфедерацию, это не решит проблему, поскольку европейские команды в таком случае могут пригрозить бойкотом турниров ФИФА.

Как известно, российские команды были отстранены от соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА после полномасштабного вторжения рф в Украину. Также российский футбольный союз начал интегрировать команды с оккупированных территорий Украины в свою структуру.

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МОК УЕФА ФИФА санкции санкции ФИФА Александер Чеферин
Андрей Плыгун Источник: The Guardian
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А чого тільки три футбольні федерації проти поверненя  касапів у міжнародний футбол? В України теоретично  під тридцять найвірніших союзників в Європі! Чого інші не висловдюються настільки категорично, як Британія, Німеччина та Франція? Чому не чути голосу поляків, чехів, прибалтів, скандинавів, голандців, бельгійців,португальців?
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