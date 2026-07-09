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  4. Марта Костюк – Линда Носкова. Полуфинал Уимблдона-2026. Видеообзор матча
Уимблдон
09 июля 2026, 21:11 | Обновлено 09 июля 2026, 23:19
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Марта Костюк – Линда Носкова. Полуфинал Уимблдона-2026. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Уимблдона-2026

09 июля 2026, 21:11 | Обновлено 09 июля 2026, 23:19
3311
4 Comments
Марта Костюк – Линда Носкова. Полуфинал Уимблдона-2026. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
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9 июля украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 13) провела полуфинальный матч Уимблдона-2026 против Линды Носковой (Чехия, WTA 12).

Встреча стартовала в 18:50 по Киеву на центральном корте травяного мейджора и завершилось победой Носковой в двух сетах.

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В финале Уимблдона Носкова сыграет против Каролины Муховой (Чехия, WTA 9).

Костюк впервые в карьере сыграла в полуфинале Уимблдона и во второй раз на турнире Grand Slam.

Уимблдон-2026. 1/2 финала

Марта Костюк (Украина) [12] – Линда Носкова (Чехия) [9] – 4:6, 4:6

Видеообзор матча

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 4
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Турнір - в скарбничку! Так, хотілось більшого. Підвела подача. Життя - продовжується. Будуть перемоги. Обов'язково. (Лінда - як удав, під транквілізаторами. Без емоцій)
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запишите себе в архив нелогичность женского тенниса счет 46, 45
21-6 по виннерсам в пользу Марты
19-16 по анфорсам
но Линда будет принимать на матч ...
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-3
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