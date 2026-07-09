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09 июля 2026, 19:26 | Обновлено 09 июля 2026, 19:44
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0

Утонул в озере. На 45 году жизни погиб экс-игрок сборной и мэр коммуны

Несчастный случай унес жизнь Габриэла Мурешана

09 июля 2026, 19:26 | Обновлено 09 июля 2026, 19:44
725
0
Утонул в озере. На 45 году жизни погиб экс-игрок сборной и мэр коммуны
AP. Габриэл Мурешан
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На 45-м году жизни погиб бывший игрок сборной Румынии Габриэл Мурешан.

Габриэл ушел из жизни в результате несчастного случая – он утонул в озере между городами Шаеш и Апольд.

Футбольную карьеру Мурешан построил на родине, выступая за такие клубы, как ЧФР Клуж, «Газ Метан», «Сигишоара», «Глория Бистрица», «Совата» и «Тыргу-Муреш». Также Габриэл успел поиграть в россии за «томь», в составе которой провел сезон 2013/14.

В сборную Румынии Мурешан вызывался нерегулярно: на его счету девять матчей за национальную команду и два ассиста.

Футбольную карьеру Габриэл завершил в 2017 году. Впрочем, и вне футбола Мурешан строил успешную карьеру. Габриэл занимал пост мэра коммуны Апольд в жудеце Муреш.

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Андрей Витренко Источник: УЕФА
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