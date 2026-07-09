Утонул в озере. На 45 году жизни погиб экс-игрок сборной и мэр коммуны
Несчастный случай унес жизнь Габриэла Мурешана
На 45-м году жизни погиб бывший игрок сборной Румынии Габриэл Мурешан.
Габриэл ушел из жизни в результате несчастного случая – он утонул в озере между городами Шаеш и Апольд.
Футбольную карьеру Мурешан построил на родине, выступая за такие клубы, как ЧФР Клуж, «Газ Метан», «Сигишоара», «Глория Бистрица», «Совата» и «Тыргу-Муреш». Также Габриэл успел поиграть в россии за «томь», в составе которой провел сезон 2013/14.
В сборную Румынии Мурешан вызывался нерегулярно: на его счету девять матчей за национальную команду и два ассиста.
Футбольную карьеру Габриэл завершил в 2017 году. Впрочем, и вне футбола Мурешан строил успешную карьеру. Габриэл занимал пост мэра коммуны Апольд в жудеце Муреш.
On behalf of the European football community, we are saddened by the passing of former Romania international Gabriel Mureșan at the age of 44.— UEFA (@UEFA) July 9, 2026
Mureșan earned nine caps for his country and captained CFR Cluj, winning three league titles during a successful six-year spell with the… pic.twitter.com/ymrA9cws8g
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