ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок сборной Украины подписал контракт с польским клубом

37-летний украинский защитник Артем Путивцев договорился о новом контракте с польским клубом «Брук-Бет Термалика».

После переговоров стороны подписали соглашение еще на один сезон – до лета 2027 года.

За «Брук-Бет Термалику» Путивцев выступает с 2016 года. За это время Артем принял участие в 283 матчах, в которых забил 18 мячей и отдал девять ассистов.

В Украине Артем защищал цвета «Металлиста», «Металлурга» (Донецк), «Ильичевца», «Звезды» и «Газовика-ХГВ».

Также на счету защитника есть один матч в составе сборной Украины: в 2016 году Путивцев сыграл в товарищеской встрече против Кипра (1:0).

В прошлом сезоне клуб украинца провалился в Экстраклясе и опустился в Дивизион 1.