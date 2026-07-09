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Польша
09 июля 2026, 17:44 | Обновлено 09 июля 2026, 18:22
646
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок сборной Украины подписал контракт с польским клубом

Артем Путивцев еще на сезон останется в «Брук-Бет Термалице»

09 июля 2026, 17:44 | Обновлено 09 июля 2026, 18:22
646
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок сборной Украины подписал контракт с польским клубом
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Путивцев
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37-летний украинский защитник Артем Путивцев договорился о новом контракте с польским клубом «Брук-Бет Термалика».

После переговоров стороны подписали соглашение еще на один сезон – до лета 2027 года.

За «Брук-Бет Термалику» Путивцев выступает с 2016 года. За это время Артем принял участие в 283 матчах, в которых забил 18 мячей и отдал девять ассистов.

В Украине Артем защищал цвета «Металлиста», «Металлурга» (Донецк), «Ильичевца», «Звезды» и «Газовика-ХГВ».

Также на счету защитника есть один матч в составе сборной Украины: в 2016 году Путивцев сыграл в товарищеской встрече против Кипра (1:0).

В прошлом сезоне клуб украинца провалился в Экстраклясе и опустился в Дивизион 1.

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Брук-Бет Термалица продление контракта Артем Путивцев чемпионат Польши по футболу украинцы за границей
Андрей Витренко Источник: ФК Брук-Бет Термалица
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