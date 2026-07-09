ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок сборной Украины подписал контракт с польским клубом
Артем Путивцев еще на сезон останется в «Брук-Бет Термалице»
37-летний украинский защитник Артем Путивцев договорился о новом контракте с польским клубом «Брук-Бет Термалика».
После переговоров стороны подписали соглашение еще на один сезон – до лета 2027 года.
За «Брук-Бет Термалику» Путивцев выступает с 2016 года. За это время Артем принял участие в 283 матчах, в которых забил 18 мячей и отдал девять ассистов.
В Украине Артем защищал цвета «Металлиста», «Металлурга» (Донецк), «Ильичевца», «Звезды» и «Газовика-ХГВ».
Также на счету защитника есть один матч в составе сборной Украины: в 2016 году Путивцев сыграл в товарищеской встрече против Кипра (1:0).
В прошлом сезоне клуб украинца провалился в Экстраклясе и опустился в Дивизион 1.
✍ Artem Putiwcew zostaje z nami!#Putiwcew2027 I @_1liga_ pic.twitter.com/RKCxXYiSJW— Bruk-Bet Termalica Nieciecza (@BB_Termalica) July 6, 2026
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