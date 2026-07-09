У Карпат возникли проблемы в обороне

Как стало известно Sport.ua, в первом спарринге на словенском сборе, который состоится 9 июля с румынским ЧФР, испанский наставник львовских «Карпат» Франсиско Фернандес не сможет рассчитывать на трех защитников.

По имеющейся информации, из-за мышечных контузий сегодня не смогут помочь команде Роман Вантух, Андрей Булеза и Жан Педросо. Также под вопросом участие опорного полузащитника Марка Сапуги, не избежавшего повреждения в контрольном матче с тернопольской «Нивой» перед отъездом на Балканы.

Ожидается, что в ближайшее время в расположении «Карпат» должны появиться два нападающих-легионера.

На зарубежном этапе подготовки футболисты «Карпат» еще сыграют со словенским «Браво» (11 июля), хорватской «Локомотивой» (17 июля) и на следующий день – с боснийским «Железничаром».

Ранее сообщалось, что «Карпаты» могут остаться без футболиста, заинтересовавшего клуб Серии А.