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Украина. Премьер лига
09 июля 2026, 17:19 | Обновлено 09 июля 2026, 17:20
599
0

У Карпат возникли проблемы в обороне

«Зелено-белые» еще рассчитывают на усиление

09 июля 2026, 17:19 | Обновлено 09 июля 2026, 17:20
599
0
У Карпат возникли проблемы в обороне
ФК Карпаты
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Как стало известно Sport.ua, в первом спарринге на словенском сборе, который состоится 9 июля с румынским ЧФР, испанский наставник львовских «Карпат» Франсиско Фернандес не сможет рассчитывать на трех защитников.

По имеющейся информации, из-за мышечных контузий сегодня не смогут помочь команде Роман Вантух, Андрей Булеза и Жан Педросо. Также под вопросом участие опорного полузащитника Марка Сапуги, не избежавшего повреждения в контрольном матче с тернопольской «Нивой» перед отъездом на Балканы.

Ожидается, что в ближайшее время в расположении «Карпат» должны появиться два нападающих-легионера.

На зарубежном этапе подготовки футболисты «Карпат» еще сыграют со словенским «Браво» (11 июля), хорватской «Локомотивой» (17 июля) и на следующий день – с боснийским «Железничаром».

Ранее сообщалось, что «Карпаты» могут остаться без футболиста, заинтересовавшего клуб Серии А.

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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