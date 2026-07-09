Карпаты могут остаться без футболиста, который заинтересовал клуб Серии А

Защитник львовских «Карпат» Жан Педросо решил покинуть украинский клуб и уже получил несколько привлекательных предложения для продолжения карьеры.

Бразильский футболист решительно настроен покинуть Премьер-лигу – в услугах 22-летнего легионера заинтересованы итальянский «Удинезе» и несколько команд из Бразилии.

«Карпаты» не будут препятствовать трансферу Жана, но предложенные суммы не устраивают «львов», поэтому стороны продолжают вести переговоры, чтобы найти консенсус.

Педросо присоединился ко львовской команде в июле 2024 года и с тех пор провел 44 матча, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

Контракт бразильца истекает в июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет 900 тысяч евро. В активе Жана – 14 игр за сборную Бразилии U-20.