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Украина. Премьер лига
09 июля 2026, 13:53 | Обновлено 09 июля 2026, 14:08
1338
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Карпаты могут остаться без футболиста, который заинтересовал клуб Серии А

Защитник Жан Педросо решил покинуть львовский клуб и может присоединиться к «Удинезе»

09 июля 2026, 13:53 | Обновлено 09 июля 2026, 14:08
1338
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Карпаты могут остаться без футболиста, который заинтересовал клуб Серии А
ФК Карпаты Львов. Жан Педросо
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Защитник львовских «Карпат» Жан Педросо решил покинуть украинский клуб и уже получил несколько привлекательных предложения для продолжения карьеры.

Бразильский футболист решительно настроен покинуть Премьер-лигу – в услугах 22-летнего легионера заинтересованы итальянский «Удинезе» и несколько команд из Бразилии.

«Карпаты» не будут препятствовать трансферу Жана, но предложенные суммы не устраивают «львов», поэтому стороны продолжают вести переговоры, чтобы найти консенсус.

Педросо присоединился ко львовской команде в июле 2024 года и с тех пор провел 44 матча, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

Контракт бразильца истекает в июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет 900 тысяч евро. В активе Жана – 14 игр за сборную Бразилии U-20.

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Карпаты Львов Жан Педросо Удинезе трансферы трансферы УПЛ трансферы Серии A
Николай Тытюк Источник: Instagram
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Комментарии 2
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Гриша вытянул из Маткивского столько денег, что теперь приходится распродавать основу.
Хотя конкретно Педросо во втором сезоне резко сдал и я понимаю желание продать его.
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Радий за нього, а особливо за Карпати)
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