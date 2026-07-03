Карпаты договорились о переходе бывшего футболиста Реала и Барселоны
Львовский клуб оформит полноценный трансфер 26-летнего полузащитника Мохи Мухлисса
Львовские «Карпаты» продолжают активную работу на трансферном рынке и намерены подписать бывшего футболиста мадридского «Реала» и «Барселоны».
Украинский клуб оформит полноценный трансфер Мохи Мухлисса, контракт которого принадлежит португальской «Визеле». Об этом сообщил журналист Алекс Гарсия.
Центральный полузащитник является воспитанником мадридского «Реала», где играл за U-17, U-18, U-19 и вторую команду. В течении карьеры выступал за «Сельту», «Вальядолид», «Андорру» и дубль «Барселоны» (59 матчей).
В июле 2025 года испанец присоединился к «Визеле», в составе которой провел 32 матча, забил два гола и отдал пять результативных передач. В активе Мохи – 15 игр за сборную Испании U-19.
Сообщается, что в трансфере Мухлисса заинтересован лично главный тренер «Карпат» Фран Фернандес, который знаком с футболистом.
El mediocentro madrileño Moha Moukhliss ultima su fichaje por el FC Karpaty Lviv ucraniano, donde entrena el almeriense Fran Fernández, procedente del Vizela portugués, según avanza @__AngelGarcia__ #españolesporelmundo pic.twitter.com/8g8pukDRaq— solofichajes123 (@solofichajes123) July 2, 2026
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