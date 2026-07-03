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Украина. Премьер лига
03 июля 2026, 10:01 |
1721
0

Карпаты договорились о переходе бывшего футболиста Реала и Барселоны

Львовский клуб оформит полноценный трансфер 26-летнего полузащитника Мохи Мухлисса

03 июля 2026, 10:01 |
1721
0
Карпаты договорились о переходе бывшего футболиста Реала и Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Моха Мухлисс
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Львовские «Карпаты» продолжают активную работу на трансферном рынке и намерены подписать бывшего футболиста мадридского «Реала» и «Барселоны».

Украинский клуб оформит полноценный трансфер Мохи Мухлисса, контракт которого принадлежит португальской «Визеле». Об этом сообщил журналист Алекс Гарсия.

Центральный полузащитник является воспитанником мадридского «Реала», где играл за U-17, U-18, U-19 и вторую команду. В течении карьеры выступал за «Сельту», «Вальядолид», «Андорру» и дубль «Барселоны» (59 матчей).

В июле 2025 года испанец присоединился к «Визеле», в составе которой провел 32 матча, забил два гола и отдал пять результативных передач. В активе Мохи – 15 игр за сборную Испании U-19.

Сообщается, что в трансфере Мухлисса заинтересован лично главный тренер «Карпат» Фран Фернандес, который знаком с футболистом.

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Карпаты Львов Фран Фернандес чемпионат Португалии по футболу Визела Реал Мадрид Барселона трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
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