Карпаты договорились о переходе бывшего футболиста Реала и Барселоны

Львовские «Карпаты» продолжают активную работу на трансферном рынке и намерены подписать бывшего футболиста мадридского «Реала» и «Барселоны».

Украинский клуб оформит полноценный трансфер Мохи Мухлисса, контракт которого принадлежит португальской «Визеле». Об этом сообщил журналист Алекс Гарсия.

Центральный полузащитник является воспитанником мадридского «Реала», где играл за U-17, U-18, U-19 и вторую команду. В течении карьеры выступал за «Сельту», «Вальядолид», «Андорру» и дубль «Барселоны» (59 матчей).

В июле 2025 года испанец присоединился к «Визеле», в составе которой провел 32 матча, забил два гола и отдал пять результативных передач. В активе Мохи – 15 игр за сборную Испании U-19.

Сообщается, что в трансфере Мухлисса заинтересован лично главный тренер «Карпат» Фран Фернандес, который знаком с футболистом.