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  4. Динамо получило официальное обращение по самому дорогому футболисту
Украина. Премьер лига
10 июля 2026, 08:02 |
807
1

Динамо получило официальное обращение по самому дорогому футболисту

«Галатасарай» обратился к киевлянам по поводу Пономаренко

10 июля 2026, 08:02 |
807
1 Comments
Динамо получило официальное обращение по самому дорогому футболисту
ФК Динамо. Матвей Пономаренко
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Нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко привлек внимание одного из самых титулованных клубов Турции.

По информации турецких источников, «Галатасарай» уже связался с киевским клубом, чтобы узнать о ситуации вокруг 19-летнего нападающего. Турецкая сторона запросила информацию о футболисте.

Также отмечается, что за развитием Пономаренко внимательно следит еще один представитель турецкой Суперлиги – «Трабзонспор».

В прошлом сезоне молодой нападающий ярко проявил себя, став лучшим бомбардиром УПЛ с 13 голами.

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Матвей Пономаренко Динамо Киев трансферы УПЛ трансферы Галатасарай Трабзонспор
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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1. Так сколько лет пономаренко? 19 или 20?
2. После румын срочно продавайте.
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Як же Олійник і без Трабзонспору)
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0
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