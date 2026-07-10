Динамо получило официальное обращение по самому дорогому футболисту
«Галатасарай» обратился к киевлянам по поводу Пономаренко
Нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко привлек внимание одного из самых титулованных клубов Турции.
По информации турецких источников, «Галатасарай» уже связался с киевским клубом, чтобы узнать о ситуации вокруг 19-летнего нападающего. Турецкая сторона запросила информацию о футболисте.
Также отмечается, что за развитием Пономаренко внимательно следит еще один представитель турецкой Суперлиги – «Трабзонспор».
В прошлом сезоне молодой нападающий ярко проявил себя, став лучшим бомбардиром УПЛ с 13 голами.
ÖZEL🚨 Galatasaray, Matviy Ponomarenko için oyuncunun kulübüyle temasa geçip durumunu sordu ! Oyuncu hakkında bilgi istendi.— Tolgahan Demir (@Tolgahannn1905) July 9, 2026
Oyuncuyu Trabzonspor’da takip ediyor. https://t.co/Yc5Waurk7A pic.twitter.com/shbcVrGCBO
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