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Украина. Премьер лига
09 июля 2026, 16:40 |
1146
0

Футболист Динамо отказался от чемпионата Испании и выбрал другой путь

Дячук станет игроком «Баника»

09 июля 2026, 16:40 |
1146
0
Футболист Динамо отказался от чемпионата Испании и выбрал другой путь
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Дячук
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Центральный защитник киевского «Динамо» Максим Дячук в ближайшее время станет игроком чешского «Баника» из Остравы.

По информации чешских СМИ, 22-летний футболист уже прибыл в Чехию. Для завершения перехода ему осталось пройти медицинское обследование и уладить все необходимые формальности.

Сообщается, что «Баник» выиграл конкуренцию за украинца у нескольких других претендентов, в частности клубов из Испании. Если трансфер будет окончательно оформлен, Дячук будет выступать за чешскую команду на правах аренды до конца сезона. Соглашение также будет предусматривать опцию полноценного выкупа футболиста.

Прошлый сезон защитник провёл в аренде в польской «Лехии» из Гданьска. За сезон он сыграл 28 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну голевую передачу.

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Максим Дячук Баник Острава чемпионат Чехии по футболу Динамо Киев аренда игрока чемпионат Испании по футболу трансферы УПЛ трансферы
Дмитрий Олийченко Источник
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