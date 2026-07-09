Футболист Динамо отказался от чемпионата Испании и выбрал другой путь

Центральный защитник киевского «Динамо» Максим Дячук в ближайшее время станет игроком чешского «Баника» из Остравы.

По информации чешских СМИ, 22-летний футболист уже прибыл в Чехию. Для завершения перехода ему осталось пройти медицинское обследование и уладить все необходимые формальности.

Сообщается, что «Баник» выиграл конкуренцию за украинца у нескольких других претендентов, в частности клубов из Испании. Если трансфер будет окончательно оформлен, Дячук будет выступать за чешскую команду на правах аренды до конца сезона. Соглашение также будет предусматривать опцию полноценного выкупа футболиста.

Прошлый сезон защитник провёл в аренде в польской «Лехии» из Гданьска. За сезон он сыграл 28 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну голевую передачу.