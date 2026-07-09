Футболист Динамо отказался возвращаться в Украину и выбрал новую страну
Дячук будет играть за «Баник» Острава
Центральный защитник киевского «Динамо», украинец Максим Дячук определился со своим будущим.
Польский журналист Петр Слонка сообщил, что футболист покинул гданьскую «Лехию», где играл на правах аренды в прошлом сезоне, и перешел в чешский «Баник» из Остравы, который по итогам прошлого сезона вылетел во вторую по силе лигу Чехии.
Максим Дячук провел в прошлом сезоне 28 матчей, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу.
Ранее появилась информация, что Дячук отказался возвращаться в Украину, хотя и имел там предложения о продолжении карьеры.
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