Футболист Динамо отказался возвращаться в Украину и выбрал новую страну

Центральный защитник киевского «Динамо», украинец Максим Дячук определился со своим будущим.

Польский журналист Петр Слонка сообщил, что футболист покинул гданьскую «Лехию», где играл на правах аренды в прошлом сезоне, и перешел в чешский «Баник» из Остравы, который по итогам прошлого сезона вылетел во вторую по силе лигу Чехии.

Максим Дячук провел в прошлом сезоне 28 матчей, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу.

Ранее появилась информация, что Дячук отказался возвращаться в Украину, хотя и имел там предложения о продолжении карьеры.