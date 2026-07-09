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09 июля 2026, 23:28 | Обновлено 09 июля 2026, 23:35
1362
0

Футболист Динамо отказался возвращаться в Украину и выбрал новую страну

Дячук будет играть за «Баник» Острава

09 июля 2026, 23:28 | Обновлено 09 июля 2026, 23:35
1362
0
Футболист Динамо отказался возвращаться в Украину и выбрал новую страну
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Дячук
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Центральный защитник киевского «Динамо», украинец Максим Дячук определился со своим будущим.

Польский журналист Петр Слонка сообщил, что футболист покинул гданьскую «Лехию», где играл на правах аренды в прошлом сезоне, и перешел в чешский «Баник» из Остравы, который по итогам прошлого сезона вылетел во вторую по силе лигу Чехии.

Максим Дячук провел в прошлом сезоне 28 матчей, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу.

Ранее появилась информация, что Дячук отказался возвращаться в Украину, хотя и имел там предложения о продолжении карьеры.

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Дмитрий Олийченко Источник: Петр Слонка
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