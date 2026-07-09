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  4. Иллан МЕЛЬЕ: «К сожалению, такое часто случается в карьере»
Англия
09 июля 2026, 17:25 |
157
0

Иллан МЕЛЬЕ: «К сожалению, такое часто случается в карьере»

Французский вратарь прокомментировал свой переход в «Арсенал»

09 июля 2026, 17:25 |
157
0
Иллан МЕЛЬЕ: «К сожалению, такое часто случается в карьере»
ФК Арсенал. Иллан Мелье
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Французский вратарь Иллан Мелье прокомментировал свой переход в лондонский «Арсенал»:

«Я невероятно, невероятно счастлив. Для меня это замечательный день, ведь я только что присоединился к чемпионам. Это самый большой клуб здесь, в Англии, поэтому я очень рад присоединиться к этому грандиозному клубу, и это также огромная возможность для меня. Я чрезвычайно рад присоединиться к команде и попытаться выиграть чемпионат два года подряд».

Когда я приехал в «Лидс», я вообще не говорил по-английски. Я почти ничего не знал об этой лиге. Но спустя семь лет я уже говорю по-английски и хорошо знаю Премьер-лигу.

Прошлый сезон был особенным годом, как ни странно для меня. К сожалению, такое часто случается в карьере футболистов. Но я никогда не сдаюсь. Я каждый день упорно работаю, тренируюсь и всегда готов помочь тем игрокам, кто в этом нуждается.

Я много работал над своим ментальным настроем, потому что у меня был другой взгляд на футбол и тренировки. Честно говоря, это мне очень помогло. Поэтому в этом году я возвращаюсь с большим энтузиазмом и решимостью. Я хочу отдать все и показать, что мой уровень остается высоким, и что «Арсенал» сделал отличный выбор, взяв меня в состав.

Давид и Кепа — я играл против них с тех пор, как присоединился к «Лидсу», поэтому я их знаю. Они великолепные вратари, а тренера вратарей я знаю ещё со времён, когда он работал в «Брентфорде». Поэтому я очень рад возможности работать с ними, потому что уверен, что мне есть чему у них поучиться.

Давид — чрезвычайно хороший вратарь. Мне нравится его стиль игры. Я с нетерпением жду возможности заглянуть за кулисы его работы. Сейчас я вижу его только в день матча, но мне очень интересно увидеть, как он работает в течение недели. Конечно, если я смогу понаблюдать за ним и получить от него несколько советов, это будет более чем желательно».

Прежде всего, я хочу начать работать с вратарями, чтобы показать свой уровень, продолжать развивать свои навыки и способности. А потом, конечно, получить игровое время, ведь именно этого мне не хватало в прошлом году.

В этом году я хочу показать, что стремлюсь играть. Не могу дождаться, чтобы продемонстрировать свою любовь к этому клубу, и не могу дождаться, чтобы поднять несколько трофеев, ведь это клуб, который должен завоевывать трофеи снова и снова».

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Дмитрий Вус Источник: ФК Арсенал Лондон
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