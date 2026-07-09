Харьков сообщил о кадровых проблемах. Игрока отправили на операцию

Украинский клуб «Харьков» рассказал о травме 20-летнего полузащитника Матвея Панченко на тренировочном сборе в Австрии.

После одной из тренировок Матвей почувствовал дискомфорт в колене. Ситуация оказалась крайне критической – врачи диагностировали повреждение мениска коленного сустава.

Молодого игрока оперативно доставили в мюнхенскую клинику и прооперировали колено. Срок восстановления составит около 3-4 месяцев.

«Действительно, приходится констатировать у Матвея травму: повреждение мениска коленного сустава. Сразу было принято оперативное решение о доставке игрока в мюнхенскую клинику, которая считается одной из ведущих в Европе.

Соответственно, сегодня утром Панченко прооперировали колено. Ожидаем, что процесс восстановления займет 3-4 месяца», – сказал директор департамента спортивной медицины Артур Глущенко.

В прошлом сезоне Матвей принял участие всего в четырех матчах основной команды, почти всю кампанию Панченко провел в команде U-19.