Харьков сообщил о кадровых проблемах. Игрока отправили на операцию
Матвей Панченко попал в лазарет
Украинский клуб «Харьков» рассказал о травме 20-летнего полузащитника Матвея Панченко на тренировочном сборе в Австрии.
После одной из тренировок Матвей почувствовал дискомфорт в колене. Ситуация оказалась крайне критической – врачи диагностировали повреждение мениска коленного сустава.
Молодого игрока оперативно доставили в мюнхенскую клинику и прооперировали колено. Срок восстановления составит около 3-4 месяцев.
«Действительно, приходится констатировать у Матвея травму: повреждение мениска коленного сустава. Сразу было принято оперативное решение о доставке игрока в мюнхенскую клинику, которая считается одной из ведущих в Европе.
Соответственно, сегодня утром Панченко прооперировали колено. Ожидаем, что процесс восстановления займет 3-4 месяца», – сказал директор департамента спортивной медицины Артур Глущенко.
В прошлом сезоне Матвей принял участие всего в четырех матчах основной команды, почти всю кампанию Панченко провел в команде U-19.
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