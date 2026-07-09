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Украина. Премьер лига
09 июля 2026, 16:25 | Обновлено 09 июля 2026, 16:27
265
0

Харьков сообщил о кадровых проблемах. Игрока отправили на операцию

Матвей Панченко попал в лазарет

09 июля 2026, 16:25 | Обновлено 09 июля 2026, 16:27
265
0
Харьков сообщил о кадровых проблемах. Игрока отправили на операцию
ФК Харьков. Матвей Панченко
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Украинский клуб «Харьков» рассказал о травме 20-летнего полузащитника Матвея Панченко на тренировочном сборе в Австрии.

После одной из тренировок Матвей почувствовал дискомфорт в колене. Ситуация оказалась крайне критической – врачи диагностировали повреждение мениска коленного сустава.

Молодого игрока оперативно доставили в мюнхенскую клинику и прооперировали колено. Срок восстановления составит около 3-4 месяцев.

«Действительно, приходится констатировать у Матвея травму: повреждение мениска коленного сустава. Сразу было принято оперативное решение о доставке игрока в мюнхенскую клинику, которая считается одной из ведущих в Европе.

Соответственно, сегодня утром Панченко прооперировали колено. Ожидаем, что процесс восстановления займет 3-4 месяца», – сказал директор департамента спортивной медицины Артур Глущенко.

В прошлом сезоне Матвей принял участие всего в четырех матчах основной команды, почти всю кампанию Панченко провел в команде U-19.

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Матвей Панченко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига травма учебно-тренировочные сборы Харьков
Андрей Витренко Источник: ФК Металлист 1925
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