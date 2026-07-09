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Англия
09 июля 2026, 16:14 |
801
0

ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал усилился французским вратарем

Иллан Мелье подписал контракт с канонирами

09 июля 2026, 16:14 |
801
0
ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал усилился французским вратарем
ФК Арсенал
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Лондонский «Арсенал» официально объявил о подписании контракта с французским вратарем Илланом Мелье.

Условия сотрудничества между клубом и 26-летним футболистом не разглашаются. В новой команде он будет выступать под 30-м номером.

Переход состоялся на правах свободного агента, поскольку недавно Иллан Мелье покинул «Лидс».

Иллан Мелье в сезоне 2025/26 провёл лишь 2 матча за молодёжную команду «Лидса», пропустив 6 голов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» может подписать Бруно Гимараеша.

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Дмитрий Вус Источник: ФК Арсенал Лондон
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