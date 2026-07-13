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13 июля 2026, 07:58 | Обновлено 13 июля 2026, 07:59
186
0

ОФИЦИАЛЬНО. Украинец сменил клуб, покинув Азербайджан

Владислав Веремеев – новый игрок «Урарту» из Армении

13 июля 2026, 07:58 | Обновлено 13 июля 2026, 07:59
186
0
ОФИЦИАЛЬНО. Украинец сменил клуб, покинув Азербайджан
ФК Шамахы. Владислав Веремеев
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Украинский защитник Владислав Веремеев официально покинул азербайджанский клуб «Шамахы» и перебрался в «Урарту» из Армении.

Информация по поводу контракта 27-летнего Владислава на данный момент отсутствует.

Веремеев станет четвертым украинцем в «Урарту». В армянском клубе уже выступают Антон Братков, Евгений Цымбалюк и Артем Полярус.

За клуб «Шамахы» Владислав играл с зимы 2025 года. Защитник принял участие в 41 матче и отдал три голевые передачи.

Ранее он защищал цвета «Нымме Калью» (Эстония), «Елгавы» (Латвия), «Земплина» Михаловце (Словакия). На территории Украины Владислав успел поиграть за «Сумы» и «Зирку».

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Андрей Витренко Источник: Instagram
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