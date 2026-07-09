Клуб Ла Лиги начал переговоры с вингером сборной Украины. Известны детали
«Эспаньол» хочет, чтобы «Жирона» пошла на финансовые уступки по Цыганкову
28-летний вингер «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков может продолжить карьеру в «Эспаньоле».
Сообщается, что «попугаи» рассматривают украинца в качестве приоритетного варианта усиления команды и уже начали предварительные переговоры. Сам футболист не против перехода, поскольку хотел бы не только продолжить выступления в Ла Лиге, но и желает остаться в Каталонии, откуда родом оба клуба. Как известно, в прошлом сезоне «Жирона» вылетела в Сегунду.
Источник отмечает, что ожидаются сложные и длительные переговоры из-за финансовых сложностей трансфера. Для того чтобы прийти к соглашению, всем сторонам придется пойти на уступки.
В прошлом сезоне Цыганков забил 7 голов и отдал 5 голевых передач в 34 матчах за «Жирону». Его контракт с каталонским клубом рассчитан еще на один год, а трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.
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