ОФИЦИАЛЬНО. Экс-футболист Реала стал одноклубником Ваната и Цыганкова

Испанская «Жирона» достигла соглашения с Иваном Моранте о сотрудничестве до июня 2029 года. Бывший футболист «Реала» присоединился к каталонскому клубу на правах свободного агента.

«Моранте родился 15 января 2001 года. Это полузащитник, обладающий отличными организаторскими способностями, хорошим тактическим чутьем и умением строить игру на фланге.

В составе «Реала» стал частью блестящего поколения и одним из главных героев триумфа в Юношеской лиге УЕФА», – сообщила пресс-служба «Жироны».

Последним клубом полузащитника был «Бургос», в составе которого он провел 43 матча за сезон, забил два гола и отдал три результативных передачи. Трансферная стоимость испанца составляет 900 тысяч евро.

Моранте присоединится к нескольким украинским игрокам – за каталонский клуб выступают Владислав Крапивцов, Александр Пищур, Владислав Ванат и Виктор Цыганков.