ОФИЦИАЛЬНО. Экс-футболист Реала стал одноклубником Ваната и Цыганкова
«Жирона» объявила о переходе центрального полузащитника Ивана Моранте
Испанская «Жирона» достигла соглашения с Иваном Моранте о сотрудничестве до июня 2029 года. Бывший футболист «Реала» присоединился к каталонскому клубу на правах свободного агента.
«Моранте родился 15 января 2001 года. Это полузащитник, обладающий отличными организаторскими способностями, хорошим тактическим чутьем и умением строить игру на фланге.
В составе «Реала» стал частью блестящего поколения и одним из главных героев триумфа в Юношеской лиге УЕФА», – сообщила пресс-служба «Жироны».
Последним клубом полузащитника был «Бургос», в составе которого он провел 43 матча за сезон, забил два гола и отдал три результативных передачи. Трансферная стоимость испанца составляет 900 тысяч евро.
Моранте присоединится к нескольким украинским игрокам – за каталонский клуб выступают Владислав Крапивцов, Александр Пищур, Владислав Ванат и Виктор Цыганков.
🙌 Un somriure que il·lusiona pic.twitter.com/5rDHrntCHG— Girona FC (@GironaFC) July 9, 2026
👋 BENVINGUT IVÁN!https://t.co/WjRE9c3vNi pic.twitter.com/OOzTxmWPVn— Girona FC (@GironaFC) July 9, 2026
July 9, 2026
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