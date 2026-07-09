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Испания
09 июля 2026, 14:23 | Обновлено 09 июля 2026, 14:37
1057
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-футболист Реала стал одноклубником Ваната и Цыганкова

«Жирона» объявила о переходе центрального полузащитника Ивана Моранте

09 июля 2026, 14:23 | Обновлено 09 июля 2026, 14:37
1057
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-футболист Реала стал одноклубником Ваната и Цыганкова
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Моранте
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Испанская «Жирона» достигла соглашения с Иваном Моранте о сотрудничестве до июня 2029 года. Бывший футболист «Реала» присоединился к каталонскому клубу на правах свободного агента.

«Моранте родился 15 января 2001 года. Это полузащитник, обладающий отличными организаторскими способностями, хорошим тактическим чутьем и умением строить игру на фланге.

В составе «Реала» стал частью блестящего поколения и одним из главных героев триумфа в Юношеской лиге УЕФА», – сообщила пресс-служба «Жироны».

Последним клубом полузащитника был «Бургос», в составе которого он провел 43 матча за сезон, забил два гола и отдал три результативных передачи. Трансферная стоимость испанца составляет 900 тысяч евро.

Моранте присоединится к нескольким украинским игрокам – за каталонский клуб выступают Владислав Крапивцов, Александр Пищур, Владислав Ванат и Виктор Цыганков.

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Жирона Бургос Реал Мадрид Владислав Ванат Виктор Цыганков трансферы трансферы Ла Лиги свободный агент
Николай Тытюк Источник: ФК Жирона
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