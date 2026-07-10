Цыганков получил роскошный вариант продолжения карьеры
Виктор может перейти в «Эспаньол»
Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков может сменить клуб уже в ближайшее время.
По информации журналистки Андреа де ла Торре, руководство «Эспаньола» высоко оценивает игру украинца и рассматривает его кандидатуру как один из приоритетных вариантов для усиления состава.
В прошлом сезоне украинец был одним из ключевых игроков «Жироны», а сейчас планирует сменить команду после вылета из лиги. Приоритет игрока –остаться в Испании.
В сезоне 2025/26 Виктор Цыганков провел за испанскую «Жирону» и национальную сборную Украины 38 официальных матчей во всех турнирах, в которых отличился 7 забитыми голами и отдал 7 результативных передач.
⚪️🔵 L'Espanyol presenta Moscardo cedit del PSG: fem una radiografia del mercat del club blanc i blau— Què T'hi Jugues (@QueThiJugues) July 9, 2026
🎙️ @Andreaadlatorre : "Hi ha un nom que agrada molt a l'Espanyol que és el de Tsygankov"#RCDEhttps://t.co/3y9jcrPDDc
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Владислав может перейти в «Аякс»
Полузащитник Динамо взял слово после первого матча против ФК Университатя Клуж (0:0)