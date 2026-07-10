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  4. Цыганков получил роскошный вариант продолжения карьеры
Испания
10 июля 2026, 07:02 |
3139
1

Цыганков получил роскошный вариант продолжения карьеры

Виктор может перейти в «Эспаньол»

10 июля 2026, 07:02 |
3139
1 Comments
Цыганков получил роскошный вариант продолжения карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Віктор Цыганков
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Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков может сменить клуб уже в ближайшее время.

По информации журналистки Андреа де ла Торре, руководство «Эспаньола» высоко оценивает игру украинца и рассматривает его кандидатуру как один из приоритетных вариантов для усиления состава.

В прошлом сезоне украинец был одним из ключевых игроков «Жироны», а сейчас планирует сменить команду после вылета из лиги. Приоритет игрока –остаться в Испании.

В сезоне 2025/26 Виктор Цыганков провел за испанскую «Жирону» и национальную сборную Украины 38 официальных матчей во всех турнирах, в которых отличился 7 забитыми голами и отдал 7 результативных передач.

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Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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а як же Трабзонспор з 99,9%?
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Ванат в Аякс; Рижик в Еспаньол... Нормальок! Аби тільки не зірвалось.
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