Цыганков получил роскошный вариант продолжения карьеры

Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков может сменить клуб уже в ближайшее время.

По информации журналистки Андреа де ла Торре, руководство «Эспаньола» высоко оценивает игру украинца и рассматривает его кандидатуру как один из приоритетных вариантов для усиления состава.

В прошлом сезоне украинец был одним из ключевых игроков «Жироны», а сейчас планирует сменить команду после вылета из лиги. Приоритет игрока –остаться в Испании.

В сезоне 2025/26 Виктор Цыганков провел за испанскую «Жирону» и национальную сборную Украины 38 официальных матчей во всех турнирах, в которых отличился 7 забитыми голами и отдал 7 результативных передач.

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🎙️ @Andreaadlatorre : "Hi ha un nom que agrada molt a l'Espanyol que és el de Tsygankov"#RCDEhttps://t.co/3y9jcrPDDc — Què T'hi Jugues (@QueThiJugues) July 9, 2026