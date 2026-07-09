Гризманн дебютировал и забил гол в новом клубе после ухода из Атлетико
Французский форвард помог «Орландо Сити» победить в товарищеском матче со счетом 6:0
Форвард сборной Франции Антуан Гризманн, который покинул мадридский «Атлетико», дебютировал в составе американского клуба «Орландо Сити».
Опытный 35-летний нападающий открыл счет в товарищеском матче против «Тампа-Бэй Раудис», который в итоге завершился разгромной победой – 6:0.
О переходе француза в чемпионат Major League Soccer стало известно в марте 2026-го, когда состоялось официальное объявление, однако присоединиться к новой команде нападающий смог только летом.
«Орландо Сити» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции MLS. Команда Гризманна набрала 14 очков после 15 сыгранных туров.
Француз сможет сыграть в официальном матче за «львов» в четверг, 23 июля, против «Сан-Хосе». Встреча начнется в 05:30 по киевскому времени.
В прошлом сезоне Гризманн провел 56 матчей, в которых забил 14 мячей и отдал восемь ассистов. Антуан присоединился к американскому клубу на правах свободного агента, подписав контракт до июня 2028 года.
ВИДЕО. Гризманн дебютировал и забил гол в новом клубе после ухода из Атлетико
GUESS WHO 😉— Orlando City SC (@OrlandoCitySC) July 8, 2026
🟣 1-0 🟢 pic.twitter.com/cWcA7LGl9f
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