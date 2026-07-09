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Major League Soccer
09 июля 2026, 13:19 |
622
0

Гризманн дебютировал и забил гол в новом клубе после ухода из Атлетико

Французский форвард помог «Орландо Сити» победить в товарищеском матче со счетом 6:0

09 июля 2026, 13:19 |
622
0
Гризманн дебютировал и забил гол в новом клубе после ухода из Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Гризманн
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Форвард сборной Франции Антуан Гризманн, который покинул мадридский «Атлетико», дебютировал в составе американского клуба «Орландо Сити».

Опытный 35-летний нападающий открыл счет в товарищеском матче против «Тампа-Бэй Раудис», который в итоге завершился разгромной победой – 6:0.

О переходе француза в чемпионат Major League Soccer стало известно в марте 2026-го, когда состоялось официальное объявление, однако присоединиться к новой команде нападающий смог только летом.

«Орландо Сити» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции MLS. Команда Гризманна набрала 14 очков после 15 сыгранных туров.

Француз сможет сыграть в официальном матче за «львов» в четверг, 23 июля, против «Сан-Хосе». Встреча начнется в 05:30 по киевскому времени.

В прошлом сезоне Гризманн провел 56 матчей, в которых забил 14 мячей и отдал восемь ассистов. Антуан присоединился к американскому клубу на правах свободного агента, подписав контракт до июня 2028 года.

ВИДЕО. Гризманн дебютировал и забил гол в новом клубе после ухода из Атлетико

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Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
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