ОФИЦИАЛЬНО. Антуан Гризманн выбрал себе новый клуб

Американский «Орландо Сити» официально объявил о подписании контракта с французским нападающим мадридского «Атлетико» Антуаном Гризманном.

Отмечается, что переход 35-летнего футболиста состоится летом 2026 года. Его контракт с клубом MLS будет рассчитан до завершения сезона 2027/28 с возможностью продления еще на год.

В сезоне 2025/26 Антуан Гризманн провел 43 матча на клубном уровне, отличившись 13 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость чемпиона мира 2018 года в 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что переход Антуана Гризманна в «Орландо Сити» будет бесплатным.