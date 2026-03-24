  ОФИЦИАЛЬНО. Антуан Гризманн выбрал себе новый клуб
24 марта 2026, 16:46 | Обновлено 24 марта 2026, 16:47
ОФИЦИАЛЬНО. Антуан Гризманн выбрал себе новый клуб

Нападающий Атлетико подписал контракт с Орландо Сити

Американский «Орландо Сити» официально объявил о подписании контракта с французским нападающим мадридского «Атлетико» Антуаном Гризманном.

Отмечается, что переход 35-летнего футболиста состоится летом 2026 года. Его контракт с клубом MLS будет рассчитан до завершения сезона 2027/28 с возможностью продления еще на год.

В сезоне 2025/26 Антуан Гризманн провел 43 матча на клубном уровне, отличившись 13 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость чемпиона мира 2018 года в 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что переход Антуана Гризманна в «Орландо Сити» будет бесплатным.

Samuel
Ех маестро, ну ще б сезон два міг пограти((дуже шкода, один з найбільш недооцінених футболістів
