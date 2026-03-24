ОФИЦИАЛЬНО. Антуан Гризманн выбрал себе новый клуб
Нападающий Атлетико подписал контракт с Орландо Сити
Американский «Орландо Сити» официально объявил о подписании контракта с французским нападающим мадридского «Атлетико» Антуаном Гризманном.
Отмечается, что переход 35-летнего футболиста состоится летом 2026 года. Его контракт с клубом MLS будет рассчитан до завершения сезона 2027/28 с возможностью продления еще на год.
В сезоне 2025/26 Антуан Гризманн провел 43 матча на клубном уровне, отличившись 13 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость чемпиона мира 2018 года в 10 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что переход Антуана Гризманна в «Орландо Сити» будет бесплатным.
ANTOINE GRIEZMANN IS A LION 🦁👑— Orlando City SC (@OrlandoCitySC) March 24, 2026
We have signed global soccer icon and 2018 @FIFAWorldCup winner @AntoGriezmann from @Atleti. He will join the club in July 2026 on a contract through the 2027–28 season, with an option for 2028–29 as a Designated Player 👏
